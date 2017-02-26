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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:00

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С республиканского турнира по таеквондо мангистаусцы вернулись с пятью медалями

На XII открытом республиканском турнире по таеквондо памяти Карасай батыра мангистауские спортсмены завоевали пять медалей различного достоинства. Об этом рассказала Зульфия Алланиязова, тренер по таеквондо (WTF) детско-юношеской спортивной школы.

Фото предоставила Зульфия Алланиязова
В Каскелене 825 участников из всех регионов Казахстана боролись за звания сильнейших. Турнир проходил среди детей, юношей и молодежи. Наши спортсмены не впервые уже выступают на подобных соревнованиях. От ДЮСШ на турнир отправились 13 таеквондистов со своими тренерами: Зульфия Алланиязова, Айдарбек Молдакадыров и Каблет Тынышев.

Атабек Баймагамбет, выступавший в весовой категории свыше 48 килограммов, и Эльмира Жексенбай в категории свыше 34 килограммов удостоились первых мест. Мусил Сайба (весовая категория свыше 63 килограммов) и Ернар Ануар ( свыше 20 килограммов) завоевали серебряные награды. Раушан Суйингали (свыше 34 килограммов) стала бронзовым призером.

С республиканского турнира по таеквондо мангистаусцы вернулись с пятью медалями

Призеры республиканского турнира из Мангистау


- Самое сложное, что в одной весовой категории выступали более 40 человек. Турнир был интересен тем, что «бились» 5х5 в командных спаррингах. Хороший результат достигнут благодаря плодотворным тренировкам и желанию самих спортсменов. За помощь и поддержку хочется выразить признательность Бекболату Байжанову, руководителю управления физической культуры и спорта Мангистауской области и Канату Мангубаеву, руководителю ДЮСШ по парусному спорту, мастеру спорта международного класса, - отметила Зульфия Алланиязова.


Желающие заниматься, могут посещать бесплатную секцию по таеквондо с семи лет. Занятия проводятся в ДЮСШ по парусному спорту по адресу: 4А микрорайон, здание 51.


С республиканского турнира по таеквондо мангистаусцы вернулись с пятью медалями
С республиканского турнира по таеквондо мангистаусцы вернулись с пятью медалями
С республиканского турнира по таеквондо мангистаусцы вернулись с пятью медалями
С республиканского турнира по таеквондо мангистаусцы вернулись с пятью медалями
С республиканского турнира по таеквондо мангистаусцы вернулись с пятью медалями
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