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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:48

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Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на республиканском турнире в Караганде

Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали две золотые и две серебряные медали. Об этом рассказали в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Победители турнира. Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
Соревнования прошли в 11-ти весовых категориях в центре бокса имени Серика Сапиева. Спортивную честь Мангистау защищали 10 боксеров 1999-2000 годов рождения.

Медаль высшего достоинства завоевал Акжол Абдихан, выступавший в весовой категории 64 килограмма. Воспитанник тренера Батырбека Джайлибаева провел четыре боя с соперниками из Шымкента, Кокшетау и Караганды.

Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на республиканском турнире в Караганде


Еще одно «золото» команде принес Женис Жолдасов, выступавший в весовой категории 56 килограммов. Воспитанник тренера Дмитрия Середова одержал победу над соперниками из Караганды и Костаная.

Медали серебряного отлива завоевали Серик Оразгали в весе 25 килограммов и Ерболат Лапбаев в весовой категории 64 килограмма.

Серик Оразгали провел четыре боя и в финале уступил боксеру из Караганды. Ерболат Лапбаев в финале также проиграл карагандинскому боксеру.

Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на республиканском турнире в Караганде


- Уровень турнира растет с каждым годом и наша область давно уже стала постоянным участником данных престижных соревнований. Ребята полностью оправдали возложенные на них надежды. Конечно, хотелось бы больше золотых наград, но и такой результат вполне впечатляющий. Самое главное, что наши боксеры показали качественный бокс, - сказал Батырбек Джайлибаев, тренер по боксу.

Республиканский турнир по боксу среди юношей 1999-2000 годов рождения завершился 24 февраля в Караганде. За звание чемпиона боролись 170 спортсменов.


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