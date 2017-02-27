Боксеры из Мангистау завоевали четыре медали на республиканском турнире в Караганде

Соревнования прошли в 11-ти весовых категориях в центре бокса имени Серика Сапиева. Спортивную честь Мангистау защищали 10 боксеров 1999-2000 годов рождения.Медаль высшего достоинства завоевал Акжол Абдихан, выступавший в весовой категории 64 килограмма. Воспитанник тренера Батырбека Джайлибаева провел четыре боя с соперниками из Шымкента, Кокшетау и Караганды.Еще одно «золото» команде принес Женис Жолдасов, выступавший в весовой категории 56 килограммов. Воспитанник тренера Дмитрия Середова одержал победу над соперниками из Караганды и Костаная.Медали серебряного отлива завоевали Серик Оразгали в весе 25 килограммов и Ерболат Лапбаев в весовой категории 64 килограмма.Серик Оразгали провел четыре боя и в финале уступил боксеру из Караганды. Ерболат Лапбаев в финале также проиграл карагандинскому боксеру.- Уровень турнира растет с каждым годом и наша область давно уже стала постоянным участником данных престижных соревнований. Ребята полностью оправдали возложенные на них надежды. Конечно, хотелось бы больше золотых наград, но и такой результат вполне впечатляющий. Самое главное, что наши боксеры показали качественный бокс, - сказал Батырбек Джайлибаев, тренер по боксу.Республиканский турнир по боксу среди юношей 1999-2000 годов рождения завершился 24 февраля в Караганде. За звание чемпиона боролись 170 спортсменов.