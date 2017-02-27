На республиканском турнире по киокушинкай-кан карате в Актау мангистауские спортсмены завоевали 22 медали

Призеры и победители турнира со своими наставниками. Фото предоставлено М.Букеевым

Борьба за первенство шла в 22 весовых категориях. Возраст участников — от шести до 17 лет.



Мангистау на турнире представили более 50 воспитанников тренеров Балнур Орынбасаровой и Ермека Асанова, а также Мурата Букеева, руководителя Мангистауского областного филиала республиканской национальной федерации киокушинкай-кан карате.



- На татами вышли подготовленные атлеты — в киокушинкай-кан предусмотрен жесткий полный контакт. Наши спортсмены завоевали 22 медали. Шестеро атлетов стали обладателями золотых медалей. Отбор участников для республиканских соревнований проводили на городском открытом турнире в новом спорткомплексе «Железнодорожник». На подготовку к турниру ушел месяц. Несмотря на это, наши подопечные показали хорошие результаты. Было несколько боев, где актауская школа показала высокую технику, продемонстрировала, насколько красив этот вид спорта. Среди сильнейших могу отметить атыраускую школу киокушинкай-кан. Благодарим за помощь в проведении турнира городское и областное управления физической культуры и спорта, - сказал Мурат Букеев.



Теперь актауские спортсмены будут готовиться к кубку Казахстана, который пройдет в начале апреля в Актобе.