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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:59

Просмотров: 290

На республиканском турнире по киокушинкай-кан карате в Актау мангистауские спортсмены завоевали 22 медали

В соревнованиях по киокушинкай-кан, прошедших в Актау 26 февраля, участвовали порядка 150 спортсменов Казахстана из пяти областей: Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской. Наши атлеты завоевали в общей сложности 22 медали, в том числе шесть — высшего достоинства.

Призеры и победители турнира со своими наставниками. Фото предоставлено М.Букеевым
Борьба за первенство шла в 22 весовых категориях. Возраст участников — от шести до 17 лет.

Мангистау на турнире представили более 50 воспитанников тренеров Балнур Орынбасаровой и Ермека Асанова, а также Мурата Букеева, руководителя Мангистауского областного филиала республиканской национальной федерации киокушинкай-кан карате.

- На татами вышли подготовленные атлеты — в киокушинкай-кан предусмотрен жесткий полный контакт. Наши спортсмены завоевали 22 медали. Шестеро атлетов стали обладателями золотых медалей. Отбор участников для республиканских соревнований проводили на городском открытом турнире в новом спорткомплексе «Железнодорожник». На подготовку к турниру ушел месяц. Несмотря на это, наши подопечные показали хорошие результаты. Было несколько боев, где актауская школа показала высокую технику, продемонстрировала, насколько красив этот вид спорта. Среди сильнейших могу отметить атыраускую школу киокушинкай-кан. Благодарим за помощь в проведении турнира городское и областное управления физической культуры и спорта, - сказал Мурат Букеев.

Теперь актауские спортсмены будут готовиться к кубку Казахстана, который пройдет в начале апреля в Актобе.


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Комментарии ( 2 )

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  • Xoxma80
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 22:29
дело доброе -надо молодь приобщать к спорту - сам же основатель Ояма -пахал как чёрт из года в год -его тренировки потрясают -сотни отжиманий за подход ,тысячи ступеней в гору -эээх такую бы энергию да в мирное русло -и замечу за плошку риса с овощами! //////
/*********************
да детей надо приобщать к дисцеплине - и любые тренировки им только на пользу - главное не обмануть их надежд !
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 20:37
Умнички дети!Гордость!
 
 

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