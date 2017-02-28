Кайрат Сарымсаков из Актау стал бронзовым призером международного турнира «FUJAIRAH OPEN 2017»

Кайрат Сарымсаков выступил в весовой категории до 74 килограммов. Спортсмен уступил в полуфинале титулованному бойцу из России и стал бронзовым призером соревнований.- Кайрата ждет подготовка к чемпионату Азии среди юниоров и рейтинговому турниру G-1 «Kazakhstan open», который пройдет с 25 по 29 апреля, - рассказал Гани Ибраимов, старший тренер Мангистауской области по таэквондо среди взрослых.Рейтинговый турнир по таэквондо класса G-1 «FUJAIRAH OPEN 2017» прошел с 23 по 25 февраля в Эль-Фуджайра (ОАЭ).На «FUJAIRAH OPEN 2017» спортсмены завоевали 12 медалей - восемь бронзовых и четыре серебряных.