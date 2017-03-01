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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 05:06

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Семь хоккейных команд Актау сыграли в первом открытом городском турнире

В первом городском хоккейном турнире участвовали 75 юных спортсменов. О результатах турнира рассказал Дмитрий Шахов, тренер сборной Актау по хоккею.

Фото Ольги Ярославской
Соревнования прошли в торгово-развлекательном комплексе «Актау» 27 и 28 февраля.

- Это первый в истории Актау открытый турнир по хоккею. В нём приняли участие 75 юных спортсменов. Все они являются членами сборной города по хоккею. Ребят разделили на семь команд по возрастным категориям, - рассказал Дмитрий Шахов.

В первый день турнира соревновались три команды старшей возрастной категории - 2002-2006 годов рождения: Caspiy-1, Caspiy-2 и Caspiy-3. Первое место завоевала команда Caspiy-2. На втором месте команда Caspiy-1. Бронзовыми призерами первого дня турнира стала команда Caspiy-3.

- Так получилось, что команды по очереди переиграли друг друга, поэтому высчитывали разницу в забитых шайбах для определения победителя, - рассказал Дмитрий Шахов.

Во второй день турнира первыми за победу боролись две команды хоккеистов 2007-2012 годов рождения Caspiy Yt-1 и Caspiy Yt-2. Обладателем первого места стала команда Caspiy Yt-2 со счётом 1:0.

Далее за первенство боролись две команды игроков 2005-2009 годов рождения Caspiy Jr-1 и Caspiy Jr-2. Первое место взяла команда Caspiy Jr-1 со счётом 2:1.

Стоить отметить, что в младшей возрастной категории принимали участие наравне с остальными игроками две девочки: Соня Кутепова и Мария Бовина.

Семь хоккейных команд Актау сыграли в первом открытом городском турнире


- Девочки сыграли отлично, пусть и пришли к нам недавно. Раньше занимались фигурным катанием. Вообще, первый чемпионат города прошел очень хорошо. Все команды показали себя с лучшей стороны, игры были очень напряженные. Единственный минус - нестандартный размер площадки. Если бы каток соответствовал стандартам, можно было бы пригласить команды из других городов, - говорит Дмитрий Шахов.

После завершения турнира прошла церемония награждения.

- Игры доставили нам огромное наслаждение. Мой сын - Аян Кунду - играл за команду Caspiy Jr-2. Мы с семьей очень счастливы быть частью такого события. Сами мы из Индии, в Актау живём уже около четырёх лет. Мы очень довольны тем, что находимся здесь сегодня и искренне поздравляем победителей, - делится впечатлениями Адити, мама одного из спортсменов.

Семь хоккейных команд Актау сыграли в первом открытом городском турнире




Видео Кадырбека Айдар улы, фотографии Ольги Ярославской

Напомним, в апреле 2016 года игрок сборной Актау Амир Ауезбай в составе команды «Горняк» выиграл чемпионат Казахстана.

В мае прошлого года юные хоккеисты из Актау стали бронзовыми призерами III тура чемпионата Казахстана.

В октябре 2016 года юные хоккеисты из Актау стали победителями I тура чемпионата РК по хоккею.


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Городской турнир по хоккею среди детей


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Комментарии ( 1 )

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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 08:49
молодцы )) так рад за детей )
 
 

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