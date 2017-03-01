Семь хоккейных команд Актау сыграли в первом открытом городском турнире

Фото Ольги Ярославской
Соревнования прошли в торгово-развлекательном комплексе «Актау» 27 и 28 февраля.
- Это первый в истории Актау открытый турнир по хоккею. В нём приняли участие 75 юных спортсменов. Все они являются членами сборной города по хоккею. Ребят разделили на семь команд по возрастным категориям, - рассказал Дмитрий Шахов.
В первый день турнира соревновались три команды старшей возрастной категории - 2002-2006 годов рождения: Caspiy-1, Caspiy-2 и Caspiy-3. Первое место завоевала команда Caspiy-2. На втором месте команда Caspiy-1. Бронзовыми призерами первого дня турнира стала команда Caspiy-3.
- Так получилось, что команды по очереди переиграли друг друга, поэтому высчитывали разницу в забитых шайбах для определения победителя, - рассказал Дмитрий Шахов.
Во второй день турнира первыми за победу боролись две команды хоккеистов 2007-2012 годов рождения Caspiy Yt-1 и Caspiy Yt-2. Обладателем первого места стала команда Caspiy Yt-2 со счётом 1:0.
Далее за первенство боролись две команды игроков 2005-2009 годов рождения Caspiy Jr-1 и Caspiy Jr-2. Первое место взяла команда Caspiy Jr-1 со счётом 2:1.
Стоить отметить, что в младшей возрастной категории принимали участие наравне с остальными игроками две девочки: Соня Кутепова и Мария Бовина.
- Девочки сыграли отлично, пусть и пришли к нам недавно. Раньше занимались фигурным катанием. Вообще, первый чемпионат города прошел очень хорошо. Все команды показали себя с лучшей стороны, игры были очень напряженные. Единственный минус - нестандартный размер площадки. Если бы каток соответствовал стандартам, можно было бы пригласить команды из других городов, - говорит Дмитрий Шахов.
После завершения турнира прошла церемония награждения.
- Игры доставили нам огромное наслаждение. Мой сын - Аян Кунду - играл за команду Caspiy Jr-2. Мы с семьей очень счастливы быть частью такого события. Сами мы из Индии, в Актау живём уже около четырёх лет. Мы очень довольны тем, что находимся здесь сегодня и искренне поздравляем победителей, - делится впечатлениями Адити, мама одного из спортсменов.
Видео Кадырбека Айдар улы, фотографии Ольги Ярославской
Напомним, в апреле 2016 года игрок сборной Актау Амир Ауезбай в составе команды «Горняк» выиграл чемпионат Казахстана.
В мае прошлого года юные хоккеисты из Актау стали бронзовыми призерами III тура чемпионата Казахстана.
В октябре 2016 года юные хоккеисты из Актау стали победителями I тура чемпионата РК по хоккею.
- Это первый в истории Актау открытый турнир по хоккею. В нём приняли участие 75 юных спортсменов. Все они являются членами сборной города по хоккею. Ребят разделили на семь команд по возрастным категориям, - рассказал Дмитрий Шахов.
В первый день турнира соревновались три команды старшей возрастной категории - 2002-2006 годов рождения: Caspiy-1, Caspiy-2 и Caspiy-3. Первое место завоевала команда Caspiy-2. На втором месте команда Caspiy-1. Бронзовыми призерами первого дня турнира стала команда Caspiy-3.
- Так получилось, что команды по очереди переиграли друг друга, поэтому высчитывали разницу в забитых шайбах для определения победителя, - рассказал Дмитрий Шахов.
Во второй день турнира первыми за победу боролись две команды хоккеистов 2007-2012 годов рождения Caspiy Yt-1 и Caspiy Yt-2. Обладателем первого места стала команда Caspiy Yt-2 со счётом 1:0.
Далее за первенство боролись две команды игроков 2005-2009 годов рождения Caspiy Jr-1 и Caspiy Jr-2. Первое место взяла команда Caspiy Jr-1 со счётом 2:1.
Стоить отметить, что в младшей возрастной категории принимали участие наравне с остальными игроками две девочки: Соня Кутепова и Мария Бовина.
- Девочки сыграли отлично, пусть и пришли к нам недавно. Раньше занимались фигурным катанием. Вообще, первый чемпионат города прошел очень хорошо. Все команды показали себя с лучшей стороны, игры были очень напряженные. Единственный минус - нестандартный размер площадки. Если бы каток соответствовал стандартам, можно было бы пригласить команды из других городов, - говорит Дмитрий Шахов.
После завершения турнира прошла церемония награждения.
- Игры доставили нам огромное наслаждение. Мой сын - Аян Кунду - играл за команду Caspiy Jr-2. Мы с семьей очень счастливы быть частью такого события. Сами мы из Индии, в Актау живём уже около четырёх лет. Мы очень довольны тем, что находимся здесь сегодня и искренне поздравляем победителей, - делится впечатлениями Адити, мама одного из спортсменов.
Видео Кадырбека Айдар улы, фотографии Ольги Ярославской
Напомним, в апреле 2016 года игрок сборной Актау Амир Ауезбай в составе команды «Горняк» выиграл чемпионат Казахстана.
В мае прошлого года юные хоккеисты из Актау стали бронзовыми призерами III тура чемпионата Казахстана.
В октябре 2016 года юные хоккеисты из Актау стали победителями I тура чемпионата РК по хоккею.