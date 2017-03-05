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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:03

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Александр Драч: В Актау на турнире по боксу победы добились сильнейшие

В Актау завершился областной турнир, посвященный памяти мастера спорта международного класса Талгата Калимова. Двадцать чемпионов получили свои награды.

Фото автора
Борьбу за медали вели 220 мастеров кожаной перчатки из Актау, Жанаозена и районов области. Финальные бои прошли на ринге спортивного зала «Маяк». На протяжении четырех дней судьи оценивали уровень молодых спортсменов. Соревнования проходили в 20 весовых категориях.


Александр Драч: В Актау на турнире по боксу победы добились сильнейшие

Финальный бой участников турнира


Александр Драч, заслуженный тренер РК по боксу:

- Нынешние соревнования показали новый уровень. Судьи отдавали победу только самым лучшим. Каждый район показал свой уровень бокса, была сильная конкуренция. Все боксеры в четырехдневных боях проявили себя мужественно, показали напористость и волю к победе. Видно, что все спортсмены стремятся к совершенствованию владения техникой и тактикой бокса. Данный турнир являлся отборочным этапом на республиканское первенство. Но нужно еще работать и работать, чтобы достичь высшего уровеня профессионализма. Победы добились сильнейшие.



По итогам финальных поединков первые места заняли: Ислам Есенжанов (30 кг, Жанаозен), Айтбек Досмухамет (32 кг, Бейнеу), Исатай Максатов (34 кг, Шетпе), Айдос Улыкпанов (36 кг, Шетпе), Баянгали Кайпы (38 кг, Шетпе), Береке Кауыс (40 кг, Жетыбай), Исмайыл Жайгалиев (42 кг, Каракия), Абзалбек Толегенов (44 кг, Мунайлы), Нурсултан Тегисов (46 кг, Бейнеу), Адилет Аманкул (48 кг, Каракия), Бекзат Алланиязов (50 кг, Актау), Асан Файзулла (52 кг, Актау), Ербол Айнабаев (54 кг, Каракия), Ержан Онгарбаев (56 кг, Актау), Айбек Амандык (58 кг, Актау), Козыбай Борисулы (60 кг, Актау), Диас Исатаев (63 кг, Бейнеу), Арман Сарсенбаев (66 кг, Жанаозен), Акжол Сейтенов (70 кг, Бейнеу), Айсадат Бекетаев (+70 кг, Жетыбай).

Своими впечатлениями поделился один из победителей Баянгали Кайпы из Шетпе. Баянгали 14 лет, выступает он в весовой категории 38 килограммов.

Александр Драч: В Актау на турнире по боксу победы добились сильнейшие


- Я к соревнованиям готовился полтора года. В финале соперник встретился трудный, я раньше с ним не боксировал на ринге. Бой был тяжелым и я сильно устал, но я рад что стал победителем. Хочу поблагодарить своего тренера Ермека Жанабергена за мою подготовку на соревнования. Я перед собой поставил цель - побеждать на соревнованиях, - сказал Баянгали Кайпы.

Несколько спортсменов получили специальные награды. Приз за лучшую технику получил Айдос Улыкпанов из Шетпе. По словам тренеров актауской школы бокса, Айдос показал достойную технику ведения боя. Призом за волю к победе был отмечен Баянгали Кайпы из Шетпе.

Александр Драч: В Актау на турнире по боксу победы добились сильнейшие

Лучшим судьей стал Марат Акимбаев.


Напомним, что турнир стартовал 1 марта и был посвящен памяти мастера спорта международного класса Талгата Калимова. В прошлом году боксеры Актау посвятили видеоролик памяти Талгата Калимова.



Видео Кадырбека Айдарулы


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Финальный бой участников турнира


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