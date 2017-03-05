Женская команда «Каспий» стала золотым призером турнира по волейболу в Актау

Команда профессионального волейбольного клуба «Каспий»

Сборная команда города «Каспий»

Команда «Аршат»

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В турнире 5 марта принимали участие пять актауских команд и одна команда из Жанаозена. Возраст спортсменок составил от 16 до 58 лет.Команды были разбиты на две подгруппы. Игры в подгруппах проходили по круговой системе.В первом полуфинале встретились команды ПВК «Каспий» и «Батыс». Победу со счетом 2:0 одержали девушки из ПВК «Каспий».Во втором полуфинале сыграли «Аршат» и сборная команда Актау «Каспий». Со счетом 2:1 победа оказалась за «Каспием».За третье место сражались «Аршат» и «Батыс». Последние уступили со счетом 1:2.В финале встретились сборная города «Каспий» и одноименная профессиональная команда. Со счетом 2:0 ПВК «Каспий» обыграла сборную города и стала золотым призером.Девушки профессионального клуба «Каспий» - самые молодые участницы турнира. Третий год подряд их команда становится первой. Как говорят сами спортсменки, они стремятся выйти на мировую арену. Залог их успеха — ежедневные упорные тренировки.Как отметила капитан городской сборной команды Марина Сельбаева, им не хватило немного упорства. Но они не оставляют надежды на успех в будущем.Команда «Аршат» дважды была серебряным призером. На этот раз, как считает капитан команды Арай Кузербаева, подвели некоторые ошибки в подаче и в приемах. Команда планирует еще больше тренироваться. В следующий раз рассчитывают стать если не первыми, то хотя бы вторыми.Лучшими игроками турнира признаны Александра Варасова - «Батыс», Раушан Муналова - «Аршат», Марина Сельбаева - «Каспий», Алена Чугайнова и Анастасия Уколова из ПВК «Каспий».Также состоялось награждение ветеранов волейбольного спорта города и области.Этот турнир, как отметила Наталья Вахтина, старший тренер сборной города и области, имеет многолетнюю историю и скоро отметит свое 30-летие. Наталья Вахтина выражает благодарность Канату Кошкарбаеву, руководителю городского отдела физической культуры и спорта, и всему отделу за внимание к женскому волейболу. Следующий турнир запланирован в честь празднования Наурыз и в мае - в честь Дня Победы.