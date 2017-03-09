Жумакелди Туракбай из Актау завоевал третье место на международном турнире по тогыз-кумалак

Жумакелди Туракбай на церемонии награждения. Фото предоставлено федерацией области по тогыз кумалак

В турнире, который проводился по швейцарской системе в девяти турах, Жумакелди Туракбай стал третьим в возрастной группе до 14 лет.



Жумакелди учится в восьмом классе актауской средней школы №3. Настольной игрой занимается в секции тогыз-кумалак детско-юношеской спортивной школы Мангистауской области. Кандидат в мастера спорта.



Чемпионами и призерами турнира, проведенного среди спортсменов до 14 лет, стали представители Казахстана. Среди мужчин третье место занял представитель Кыргызстана Белек Мамбеталиев.



Швейцарская система — система проведения спортивных турниров. Особенно распространена в интеллектуальных играх. Впервые была применена на шахматном турнире в Швейцарии в 1895 году, откуда и получила своё название. Характерна тем, что турнир проходит без выбывания и позволяет для определения победителей обойтись небольшим числом туров при большом числе участников.