Юные спортсменки из Актау завоевали весь комплект медалей на республиканском турнире в Актобе

В соревнованиях, которые проходили в Актобе, приняли участие более 80 спортсменок из Актау, Атырау, Уральска, Караганды и Актобе. Состязания были посвящены памяти легендарной летчицы, народного героя Республики Казахстан Хиуаз Доспановой. За возможность стать лучшей и занять призовое место боролись только девушки в возрасте 13-16 лет.Судили поединки по девяти весовым категориям от 30 до +65 килограмм. Победителей первенства, несмотря на большое число участников, определили за один соревновательный день.Спортивную честь Актау защищали 8 воспитанниц Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Девочки-борцы из Актау показали хорошую, грамотную борьбу в упорных поединках, отмечают тренеры по вольной борьбе.На высшую ступень пьедестала поднялись Марал Танибергенова, выступавшая в весовой категории 38 килограммов, Сабина Кайбуллаева в весе 40 килограммов и Алена Елисеева в весе 32 килограмма.Сабина Кайбуллаева, выступавшая в весовой категории 40 килограммов, стала обладательницей медали серебряного отлива. Еще одно «серебро» команде принесла Жанарай Абат в весе 30 килограммов.Бронзовыми призерами стали Инкар Абилкасым в весе 32 килограмма и Жанар Танберген в весовой категории 35 килограммов.- Девушки и вольная борьба - вполне нормальное сочетание. Занятия борьбой дают навыки самообороны, закаляют силу воли и дисциплинируют, мобилизуют многие качества и черты характера. Кроме того, борьба, как и математика, «ум в порядок приводит», ведь на ковре зачастую доля секунды отводится на то, чтобы увидеть малейшее движение противника, спрогнозировать его дальнейшие действия и адекватно ответить. Наши девочки справились с поставленной задачей. Эти соревнования являются частью подготовки к чемпионату РК, который пройдет в конце марта в Щучинске, - отметили тренеры Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.