В Актау определили победителей городского турнира по художественной гимнастике

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Соревнования проходили в спортивном комплексе ТРК «Актау». Сначала традиционно официальная церемония открытия, парад гимнасток, затем их показательные выступления. Спортсменки выступили в нескольких возрастных категориях. Гимнастки показывали свое мастерство в индивидуальной программе (без предметов) и в групповых упражнениях.Главный судья турнира Ольга Минченко (тренер по художественной гимнастике клуба «Фит Лайф») отметила, что уровень соревнований с каждым годом растет.- Каждый год турнир собирает полный зал зрителей. Для юных гимнасток это огромный шанс показать свое мастерство, чему они научились за год. Каждая спортсменка хочет попасть на высшую ступень пьедестала, конечно, впереди ещё много работы, но уже виден прогресс. Главное, что девочки приобрели немного опыта и уверенности в своих силах, - сказала Ольга Минченко.В состав жюри вошли: главный судья Ольга Минченко (спортивный комплекс «Фит Лайф»), Светлана Седенкова, Бибигуль Ерназарова и Асель Майгулакова (спортивный комплекс «Жастар»), Оксана Позднякова (физкультурно-спортивный комплекс «Динамо»), Светлана Минченко (спортклуб «Теннис»), Евгения Ермашова и Жанар Кудайбергенова (федерация художественной гимнастики Мангистауской области).- В городе работает достаточно много тренеров. Соответственно, уровень гимнастики растет и есть, на кого посмотреть. Мои девочки выступили в групповых упражнениях и довольно неплохо. Впереди их ждут учебно-тренировочные сборы (УТС). Организация турнира немного не дотянула, увы, были проблемы с аппаратурой, дети все старались, но без слез и переживаний не обошлось, - сказала тренер по художественной гимнастике ФСО «Динамо» Оксана Позднякова.2012 год рождения - Адия Абылкасым и Софья Абдулина;2011 год рождения - Амина Алмазова, Жамиля Токенова и Айзере Таган;2010 год рождения - Рауана Халидуллина, Арина Мухтарова, Камила Лукащук, Нурай Жармухамбет, Алия Тлеукеева, Таснима Исаева, Айназ Казиева.2009 год рождения - Амина Сагынгали, Дания Абишова, Жансая Саржан, Амина Тураш, Жансулу Сарыева, Амина Садырбай.2008 год рождения (первый старт) - Александра Диордица, Асем Парахат, Айша Асылхан, Дильназ Максут, Камшат Казиева.Победителей и призеров турнира наградили грамотами, медалями и подарками от спонсоров соревнований.