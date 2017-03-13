Баскетбольный клуб «Каспий» стал третьим на Кубке Казахстана

- С первых минут команда «Капшагай» начала активную игру, но наши быстро перехватили инициативу и вышли вперед. Во втором периоде команда из Алматинской области попыталась исправить свое положение, однако подопечные Михаила Карпенко сумели сохранить свой темп игры. К концу первой половины матча оставили «Капшагай» позади на 21 очко. В третьей десятиминутке «Капшагай» прилагал максимум усилий, но у «Каспия» открылось второе дыхание, которое окончательно сломило сопротивление соперников. «Каспий» продолжал забивать вплоть до финальной сирены, после которой праздновал триумфальную победу, - поделилась Кристина Устимчик.

- С первых секунд обе команды продемонстрировали серьёзный настрой на игру. До середины первого периода команды шли практически на равных, но астанчане вырвались вперёд и удержали инициативу до конца первой четверти. Во второй четверти по-прежнему лидировала «Астана», но благодаря трехочковым Романа Марчука, команде «Каспий» удалось сократить отставание до пяти очков. С начала третьей четверти «Каспий» выступал в роли догоняющих. Однако так и не удалось нагнать соперников до конца десятиминутки. Интрига сохранялась до конца матча, однако «Астане» удалось вырваться вперёд, - сказала Кристина Устимчик.

- В начале первого периода команда из Атырау начала действовать решительно, но игроки «Каспия» быстро собрались и вырвались вперёд. Второй период начался с того, что «Барсы» быстро сравняли и повели в счёте. На последних секундах первой половины игры усилиями капитана команды Азима Ягодкина удалось сравнять счёт. Третий период выдался напряженным. Игроки обеих команд не давали друг другу расслабиться, перетягивая счёт в свою пользу. Однако по завершению десятиминутки преимущество осталось за командой «Барсы». В четвертом периоде «Каспий» в очередной раз выступал в роли догоняющих. Из-за перебора фолов несколько ключевых игроков нашей команды сели на скамейку, тем самым атыраусцы смогли приблизить своё преимущество к десятке, - отметила пресс-секретарь.

- До середины первого периода равенство счета устанавливалось трижды. Жирную точку в четверти поставил Шаим Куанов точным трёхочковым. На последних минутах первой половины встречи игроки «Тобола» вышли вперед на одно очко. В начале третьего периода наша команда усилила оборону своего кольца. Хотя «Тобол» нащупывал слабые места противника, но им не хватало стабильности. За три минуты до конца четверти «Каспий» сделал рывок и оказался впереди на семь очков. По ходу игры своей стремительностью наша команда увеличила отрыв до двадцати очков, - рассказала Кристина Устимчик.

Турнир третий год подряд проходил в Алматы. На участие были заявлены шесть лучших баскетбольных дружин Казахстана: ПБК «Каспий» (Актау), БК «Алматинский Легион» (Алматы), БК «Барсы Атырау» (Атырау), БК «Капшагай» (Алматинская область), БК «Тобол» (Костанай), ПБК «Астана» (Астана).На турнире действовало правило «без легионеров». То есть, к играм были допущены игроки исключительно с казахстанским гражданством.Первый матч каспийцы провели с баскетбольным клубом «Капшагай». Встреча была интересна тем, как отметила Кристина Устимчик, что команды впервые встретились на игровой площадке в этом сезоне. Капшагайцев не коснулось правило «без легионеров», так как их попросту нет в составе этой команды. А вот «Каспий» остался без поддержки своих иностранных партнеров по команде.Счет первой встречи составил 90:42 (24:16, 23:10, 26:9, 17:7) в пользу баскетбольного клуба «Каспий». Самым результативным игроком «Каспия» стал капитан Азим Ягодкин, набравший 18 очков. Отличились Шаим Куанов, который принес команде 13 очков, и Виталий Лапченко с результатом 12 очков.Второй матч «Каспий» провел с одноименной командой из Астаны.Итог матча - 63:74 в пользу столичной команды (12:16, 17:18, 25:27, 9:13). Азим Ягодкин принес команде 18 очков. Шаим Куанов - 13 очков и Виталий Лапченко - 12 очков.В полуфинале на площадке каспийцы встретились с баскетбольным клубом «Барсы».Встреча закончилась со счётом 74:86 в пользу команды «Барсы» (22:19, 13:16, 19:24, 20:27).Самым результативным игроком стал капитан «Каспия» Азим Ягодкин. На его счету 18 очков. Шаим Куанов набрал 15 очков. Завершил тройку лидеров Виталий Лапченко, набравший 13 очков.В борьбе за третье место «Каспий» встретился с костанайским баскетбольным клубом «Тобол».Таким образом команда баскетбольного клуба «Каспий» завоевала третье призовое место Кубка Казахстана 2017 со счетом 99:86 (28:20, 17:26, 28:20, 26:20). Результативным игроком стал Роберт Пан, набравший 22 очка. Азим Ягодкин и Роман Марчук набрали по 19 очков.