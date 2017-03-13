Баскетбольный клуб «Каспий» стал третьим на Кубке Казахстана

Матч с костанайским баскетбольным клубом «Тобол»
Турнир третий год подряд проходил в Алматы. На участие были заявлены шесть лучших баскетбольных дружин Казахстана: ПБК «Каспий» (Актау), БК «Алматинский Легион» (Алматы), БК «Барсы Атырау» (Атырау), БК «Капшагай» (Алматинская область), БК «Тобол» (Костанай), ПБК «Астана» (Астана).
На турнире действовало правило «без легионеров». То есть, к играм были допущены игроки исключительно с казахстанским гражданством.
Первый матч каспийцы провели с баскетбольным клубом «Капшагай». Встреча была интересна тем, как отметила Кристина Устимчик, что команды впервые встретились на игровой площадке в этом сезоне. Капшагайцев не коснулось правило «без легионеров», так как их попросту нет в составе этой команды. А вот «Каспий» остался без поддержки своих иностранных партнеров по команде.
Счет первой встречи составил 90:42 (24:16, 23:10, 26:9, 17:7) в пользу баскетбольного клуба «Каспий». Самым результативным игроком «Каспия» стал капитан Азим Ягодкин, набравший 18 очков. Отличились Шаим Куанов, который принес команде 13 очков, и Виталий Лапченко с результатом 12 очков.
Второй матч «Каспий» провел с одноименной командой из Астаны.
Итог матча - 63:74 в пользу столичной команды (12:16, 17:18, 25:27, 9:13). Азим Ягодкин принес команде 18 очков. Шаим Куанов - 13 очков и Виталий Лапченко - 12 очков.
В полуфинале на площадке каспийцы встретились с баскетбольным клубом «Барсы».
Встреча закончилась со счётом 74:86 в пользу команды «Барсы» (22:19, 13:16, 19:24, 20:27).
Самым результативным игроком стал капитан «Каспия» Азим Ягодкин. На его счету 18 очков. Шаим Куанов набрал 15 очков. Завершил тройку лидеров Виталий Лапченко, набравший 13 очков.
В борьбе за третье место «Каспий» встретился с костанайским баскетбольным клубом «Тобол».
Таким образом команда баскетбольного клуба «Каспий» завоевала третье призовое место Кубка Казахстана 2017 со счетом 99:86 (28:20, 17:26, 28:20, 26:20). Результативным игроком стал Роберт Пан, набравший 22 очка. Азим Ягодкин и Роман Марчук набрали по 19 очков.
Фото предоставила Кристина Устимчик
На турнире действовало правило «без легионеров». То есть, к играм были допущены игроки исключительно с казахстанским гражданством.
Первый матч каспийцы провели с баскетбольным клубом «Капшагай». Встреча была интересна тем, как отметила Кристина Устимчик, что команды впервые встретились на игровой площадке в этом сезоне. Капшагайцев не коснулось правило «без легионеров», так как их попросту нет в составе этой команды. А вот «Каспий» остался без поддержки своих иностранных партнеров по команде.
- С первых минут команда «Капшагай» начала активную игру, но наши быстро перехватили инициативу и вышли вперед. Во втором периоде команда из Алматинской области попыталась исправить свое положение, однако подопечные Михаила Карпенко сумели сохранить свой темп игры. К концу первой половины матча оставили «Капшагай» позади на 21 очко. В третьей десятиминутке «Капшагай» прилагал максимум усилий, но у «Каспия» открылось второе дыхание, которое окончательно сломило сопротивление соперников. «Каспий» продолжал забивать вплоть до финальной сирены, после которой праздновал триумфальную победу, - поделилась Кристина Устимчик.
Счет первой встречи составил 90:42 (24:16, 23:10, 26:9, 17:7) в пользу баскетбольного клуба «Каспий». Самым результативным игроком «Каспия» стал капитан Азим Ягодкин, набравший 18 очков. Отличились Шаим Куанов, который принес команде 13 очков, и Виталий Лапченко с результатом 12 очков.
Второй матч «Каспий» провел с одноименной командой из Астаны.
- С первых секунд обе команды продемонстрировали серьёзный настрой на игру. До середины первого периода команды шли практически на равных, но астанчане вырвались вперёд и удержали инициативу до конца первой четверти. Во второй четверти по-прежнему лидировала «Астана», но благодаря трехочковым Романа Марчука, команде «Каспий» удалось сократить отставание до пяти очков. С начала третьей четверти «Каспий» выступал в роли догоняющих. Однако так и не удалось нагнать соперников до конца десятиминутки. Интрига сохранялась до конца матча, однако «Астане» удалось вырваться вперёд, - сказала Кристина Устимчик.
Итог матча - 63:74 в пользу столичной команды (12:16, 17:18, 25:27, 9:13). Азим Ягодкин принес команде 18 очков. Шаим Куанов - 13 очков и Виталий Лапченко - 12 очков.
В полуфинале на площадке каспийцы встретились с баскетбольным клубом «Барсы».
- В начале первого периода команда из Атырау начала действовать решительно, но игроки «Каспия» быстро собрались и вырвались вперёд. Второй период начался с того, что «Барсы» быстро сравняли и повели в счёте. На последних секундах первой половины игры усилиями капитана команды Азима Ягодкина удалось сравнять счёт. Третий период выдался напряженным. Игроки обеих команд не давали друг другу расслабиться, перетягивая счёт в свою пользу. Однако по завершению десятиминутки преимущество осталось за командой «Барсы». В четвертом периоде «Каспий» в очередной раз выступал в роли догоняющих. Из-за перебора фолов несколько ключевых игроков нашей команды сели на скамейку, тем самым атыраусцы смогли приблизить своё преимущество к десятке, - отметила пресс-секретарь.
Встреча закончилась со счётом 74:86 в пользу команды «Барсы» (22:19, 13:16, 19:24, 20:27).
Самым результативным игроком стал капитан «Каспия» Азим Ягодкин. На его счету 18 очков. Шаим Куанов набрал 15 очков. Завершил тройку лидеров Виталий Лапченко, набравший 13 очков.
В борьбе за третье место «Каспий» встретился с костанайским баскетбольным клубом «Тобол».
- До середины первого периода равенство счета устанавливалось трижды. Жирную точку в четверти поставил Шаим Куанов точным трёхочковым. На последних минутах первой половины встречи игроки «Тобола» вышли вперед на одно очко. В начале третьего периода наша команда усилила оборону своего кольца. Хотя «Тобол» нащупывал слабые места противника, но им не хватало стабильности. За три минуты до конца четверти «Каспий» сделал рывок и оказался впереди на семь очков. По ходу игры своей стремительностью наша команда увеличила отрыв до двадцати очков, - рассказала Кристина Устимчик.
Таким образом команда баскетбольного клуба «Каспий» завоевала третье призовое место Кубка Казахстана 2017 со счетом 99:86 (28:20, 17:26, 28:20, 26:20). Результативным игроком стал Роберт Пан, набравший 22 очка. Азим Ягодкин и Роман Марчук набрали по 19 очков.
Фото предоставила Кристина Устимчик