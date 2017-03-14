Сейчас на сайте
2664
объявлений
  • Ремонтно-строительные работы:, 10 000 тенге
  • Подключение, 5 000 тенге
  • Ремонт квартир и офисов
  • продам Мусорные контейнеры за 35 000 тенге
  • Прием платежей!
  • продам Готовый бизнес за 300 000 тенге
  • продам Витрины для магазина за 350 000 тенге
 

 
Вторник, 14 Марта
+13...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.96 KZT
  • €1 = 338.18 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:47

Просмотров: 402

Фигурист из Актау Алексей Ветров завоевал бронзовые медали на двух республиканских турнирах в Астане

Фигурист Алексей Ветров стал бронзовым призером двух соревнований - Спартакиады по фигурному катанию среди школьников и Кубка Казахстана. Турниры прошли параллельно на одной из ледовых арен Астаны. Об этом рассказала тренер по фигурному катанию Ольга Фильчева.

Фигурист из Актау Алексей Ветров. Фото предоставлено Ольгой Фильчевой.
В двух соревнованиях, которые проходили одновременно, приняли участие более 100 спортсменов из всех регионов страны. Честь Актау защищали воспитанники тренера Ольги Фильчевой: Ангелина Иванова, Полина Лавренюк, Кристина Аверкиева и Алексей Ветров.

Фигурист из Актау Алексей Ветров завоевал бронзовые медали на двух республиканских турнирах в Астане


Задача была непростая — войти хотя бы в тройку лучших, говорит тренер фигуристов. Алексею Ветрову это удалось, он стал бронзовым призером обоих турниров.

Фигурист из Актау Алексей Ветров завоевал бронзовые медали на двух республиканских турнирах в Астане


- Это единственный мальчик в Актау, который занимается фигурным катанием. Алексей тренируется недавно, но у него уже есть прогресс. Две бронзовые награды - это хорошие показатели. К сожалению, мы поехали не полным составом, но смогли на спартакиаде занять шестое общекомандное место из семи регионов. Мы опередили Актюбинскую область. А на Кубке РК мы заняли пятое общекомандное место. Мы принесли области очки, и обидно, что нас до сих пор не замечают. Дети ездили за счет родителей. Но мы очередной раз доказываем, что фигурное катание в Актау есть и мы существуем, - говорит Ольга Фильчева.

Впереди фигуристов ждет подготовка к республиканским турнирам, которые пройдут в Кызылорде и Шымкенте.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • НЕТ
  • Ну Ну
 robinzonaktau (Посетители) Сегодня, 16:40
Искренние поздравления!!!!! Конечно кому то может станет стыдно???? Во первых за свой счёт поехали. Во вторых сколько можно тянуть про ледовый дворец разговор?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • НЕТ
 albatross (Посетители) Сегодня, 16:19
Это единственный мальчик в Актау, который занимается фигурным катанием

applause Молодец пацан! Так держать,Алексей Владимирович!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика