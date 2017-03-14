Фигурист из Актау Алексей Ветров завоевал бронзовые медали на двух республиканских турнирах в Астане

В двух соревнованиях, которые проходили одновременно, приняли участие более 100 спортсменов из всех регионов страны. Честь Актау защищали воспитанники тренера Ольги Фильчевой: Ангелина Иванова, Полина Лавренюк, Кристина Аверкиева и Алексей Ветров.Задача была непростая — войти хотя бы в тройку лучших, говорит тренер фигуристов. Алексею Ветрову это удалось, он стал бронзовым призером обоих турниров.- Это единственный мальчик в Актау, который занимается фигурным катанием. Алексей тренируется недавно, но у него уже есть прогресс. Две бронзовые награды - это хорошие показатели. К сожалению, мы поехали не полным составом, но смогли на спартакиаде занять шестое общекомандное место из семи регионов. Мы опередили Актюбинскую область. А на Кубке РК мы заняли пятое общекомандное место. Мы принесли области очки, и обидно, что нас до сих пор не замечают. Дети ездили за счет родителей. Но мы очередной раз доказываем, что фигурное катание в Актау есть и мы существуем, - говорит Ольга Фильчева.Впереди фигуристов ждет подготовка к республиканским турнирам, которые пройдут в Кызылорде и Шымкенте.