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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:09

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Бронзовую медаль завоевала актауская спортсменка на республиканском турнире по плаванию

На турнире РК по плаванию «Жемчужина Бурабая», прошедшем в Кокшетау с 10 по 13 марта, воспитанница актауской детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту Ирина Павлова завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщил Александр Кабаргин, тренер-преподаватель актауской детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту.

Юные актауские пловцы в Кокшетау. Фото предоставлено А.Кабаргиным
В турнире среди девочек и мальчиков в возрасте 11 лет и моложе участвовали 350 юных пловцов, которые состязались по всем стилям на различных дистанциях. Ирине Павловой и Алишеру Елеуову удалось пробиться в десятку лучших пловцов страны.

- Ирина завоевала бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 33,32 секунды. В этой дисциплине на старт вышли свыше 100 спортсменок. В целом все актауские пловцы продемонстрировали хорошую технику плавания и волю к победе. Этот турнир стал для них первым опытом больших соревнований. Спортсмены и родительский комитет благодарят руководителя ДЮСШ по парусному спорту Каната Мангубаева за оказанную поддержку, - поделился Александр Кабаргин.

В соревнованиях участвовала 21 команда из всех областей Казахстана.


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