Бронзовую медаль завоевала актауская спортсменка на республиканском турнире по плаванию

Юные актауские пловцы в Кокшетау. Фото предоставлено А.Кабаргиным

В турнире среди девочек и мальчиков в возрасте 11 лет и моложе участвовали 350 юных пловцов, которые состязались по всем стилям на различных дистанциях. Ирине Павловой и Алишеру Елеуову удалось пробиться в десятку лучших пловцов страны.



- Ирина завоевала бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 33,32 секунды. В этой дисциплине на старт вышли свыше 100 спортсменок. В целом все актауские пловцы продемонстрировали хорошую технику плавания и волю к победе. Этот турнир стал для них первым опытом больших соревнований. Спортсмены и родительский комитет благодарят руководителя ДЮСШ по парусному спорту Каната Мангубаева за оказанную поддержку, - поделился Александр Кабаргин.



В соревнованиях участвовала 21 команда из всех областей Казахстана.