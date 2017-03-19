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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 375

Боксер из Актау завоевал золотую медаль на «малом чемпионате мира»

В немецком городе Галле завершился международный турнир «Chemistry Cup». Боксер из Актау Азамат Исакулов победил в четырех схватках и стал обладателем золотой медали. Адильбек Ниязымбетов стал бронзовым призером. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Фото kfb.kz
Международный турнир по боксу «Chemistry Cup» завершился 17 марта в городе Галле (Германия). В соревнованиях приняли участие 75 боксеров из 13 стран. Сборная Казахстана приехала на турнир в полном составе (10 боксеров). Мангистаускую область в составе национальной сборной представляли Адильбек Ниязымбетов и Азамат Исакулов.

Боксер из Актау завоевал золотую медаль на «малом чемпионате мира»


Азамат Исакулов, выступающий в весовой категории до 52 килограммов, одержал верх над всеми соперниками. В полуфинале Азамат одержал победу над Гилбертом Рентерия из США со счетом 5:0. В финале боксер одолел спортсмена из России Овика Оганесяна со счетом 4:1 и стал победителем международного турнира.

Боксер из Актау завоевал золотую медаль на «малом чемпионате мира»


- Я доволен выступлением, тщательно готовился и настраивался на победу. Соперники были сильные, бои сложные. Впереди меня ждет подготовка к чемпионату мира, - сказал Азамат Исакулов.

Адильбек Ниязымбетов стал бронзовым призером турнира в связи с неявкой на полуфинальную часть. В пресс-службе федерации бокса Мангистауской области отметили, что Адильбеку пришлось срочно улететь в Астану, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 25-летия Национального олимпийского комитета.

Боксер из Актау завоевал золотую медаль на «малом чемпионате мира»


Также золотые медали национальной сборной РК принесли Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Конкабаев (+91 кг) .

Международный турнир в Галле называют «малым чемпионатом мира» - в нем участвуют боксёры разных континентов. Он был основан в 1970 году и с тех пор проводится ежегодно, за исключением двух лет – в 1991 турнир отменили из-за войны в Персидском заливе и в 2010 – по финансовым причинам. Официальное название - Кубок химиков - турнир получил благодаря соорганизаторам: со времён ГДР в Галле сосредоточено множество химических заводов, которые вкладывают в развитие спортивной инфраструктуры региона.

Фото предоставил Александр Канивец


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Комментарии ( 1 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:03
Жарайсың Азамат ... bravo
 
 

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