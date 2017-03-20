Боксер из Мангистау Бекзад Нурдаулетов завоевал золотую медаль на международном турнире в Финляндии

В столице Финляндии, городе Хельсинки, 19 марта завершился традиционный международный турнир по боксу «GeeBee-Turnaus». За звание победителей боролись 65 мастеров кожаной перчатки из 12 стран.Мангистаускую область в составе сборной Казахстана представляли Бекзад Нурдаулетов и Нурбол Калжанов, которые принесли команде «золото» и «серебро».Медаль золотого отлива завоевал Бекзад Нурдаулетов, выступавший в весе до 81 килограмма. Бекзад провел несколько поединков. В первом поединке спортсмен встретился с боксером из Венгрии и одержал победу. В полуфинале победил француза. В финале Бекзад встретился с боксером из России, все три раунда наш боксер доминировал и одержал победу.Медаль серебряного отлива завоевал Нурбол Калжанов, выступавший в весе до 60 килограммов. В финале Нурбол уступил российскому боксеру.- Турнир собрал лучших боксеров со всего мира. Поединки были по-настоящему жаркими. Бои были трудными, но за счет желания и полученного мастерства наши ребята сумели победить, - отметили в федерации бокса Мангистауской области.