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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:51

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Боксер из Мангистау Бекзад Нурдаулетов завоевал золотую медаль на международном турнире в Финляндии

В финальном поединке на турнире в Финляндии Бекзад Нурдаулетов взял верх над боксером из России и завоевал медаль высшей пробы. Еще один наш земляк Нурбол Калжанов стал серебряным призером турнира. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Бекзад Нурдаулетов. Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса Мангистауской области
В столице Финляндии, городе Хельсинки, 19 марта завершился традиционный международный турнир по боксу «GeeBee-Turnaus». За звание победителей боролись 65 мастеров кожаной перчатки из 12 стран.

Мангистаускую область в составе сборной Казахстана представляли Бекзад Нурдаулетов и Нурбол Калжанов, которые принесли команде «золото» и «серебро».

Боксер из Мангистау Бекзад Нурдаулетов завоевал золотую медаль на международном турнире в Финляндии


Медаль золотого отлива завоевал Бекзад Нурдаулетов, выступавший в весе до 81 килограмма. Бекзад провел несколько поединков. В первом поединке спортсмен встретился с боксером из Венгрии и одержал победу. В полуфинале победил француза. В финале Бекзад встретился с боксером из России, все три раунда наш боксер доминировал и одержал победу.

Медаль серебряного отлива завоевал Нурбол Калжанов, выступавший в весе до 60 килограммов. В финале Нурбол уступил российскому боксеру.

Боксер из Мангистау Бекзад Нурдаулетов завоевал золотую медаль на международном турнире в Финляндии



- Турнир собрал лучших боксеров со всего мира. Поединки были по-настоящему жаркими. Бои были трудными, но за счет желания и полученного мастерства наши ребята сумели победить, - отметили в федерации бокса Мангистауской области.


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