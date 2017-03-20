В Актау пройдут соревнования по хип-хопу и брейк-дансу

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Состязания танцоров пройдут 21 марта в 14:00 в теннисном центре (1 микрорайон). Здесь состоятся соревнования по хип-хопу и брейк-дансу. Посетить мероприятия смогут все желающие, вход свободный.



- Соревнования посвящены двухлетию команды «Wild West». Также зрители смогут увидеть выступления по паркуру, - сообщили организаторы.



В 10:00 в теннисном центре начнутся мастер-классы по хип-хопу. В них смогут принять участие танцоры Актау.



Фото: Lada.kz