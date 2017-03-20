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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:25

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В Актау пройдут соревнования по хип-хопу и брейк-дансу

Соревнования по хип-хопу, брейк-дансу и паркуру, организованные командой «Wild West», пройдут в Актау 21 марта. Посетить их смогут все желающие.

Иллюстративное фото
Состязания танцоров пройдут 21 марта в 14:00 в теннисном центре (1 микрорайон). Здесь состоятся соревнования по хип-хопу и брейк-дансу. Посетить мероприятия смогут все желающие, вход свободный.

- Соревнования посвящены двухлетию команды «Wild West». Также зрители смогут увидеть выступления по паркуру, - сообщили организаторы.

В 10:00 в теннисном центре начнутся мастер-классы по хип-хопу. В них смогут принять участие танцоры Актау.

Фото: Lada.kz


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