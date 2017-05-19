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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:23

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Ерназар Косов из Мангистау стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по греко-римской борьбе

Воспитанник Мангистауской детско-юношеской школы олимпийского резерва Ерназар Косов занял третье место на чемпионате Казахстана по греко-римской борьбе, прошедшем в Кызылорде.

Награждение Ерназара Косова. Фото предоставлено МОСДЮШОР по борьбе
Мангистаускую область на чемпионате Казахстана представили Закир Каржау, Нурлан Омар, Ерназар Косов, Ренат Наурыз и Асан Берик. Бронзовую медаль завоевал выступающий в весе до 50 килограммов Ерназар Косов.

- Асан Берик, выиграв два поединка, отчаянно боролся за бронзовую медаль в своем весе с борцом из Шымкента, но фортуна была к нему неблагосклонна.
Омар Нурлан выиграл в трех встречах, но вынужден был уступить своему более удачливому сопернику в борьбе за третье место. Ерназар, проиграв одну схватку, в следующих трех встречах никому уже не уступал. В результате в борьбе за бронзовую медаль ему удалось склонить удачу на свою сторону и подняться на третью ступень пьедестала, - отметил тренер Темирлан Абишев.


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