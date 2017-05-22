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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 358

Спортсмены из Актау стали бронзовыми призерами II тура чемпионата Казахстана по регби

Во втором туре чемпионата Казахстана по регби команда из Актау встретилась с соперниками из Тараза, Талдыкоргана, Астаны и Алматы. О выступлении спортсменов рассказал Николай Белкин, тренер команды BRC Каспий.

Команда Актау. Фото предоставил Николай Белкин
В первой встрече актауские регбисты обыграли команду «Гвардия» из Алматы со счетом 25:0. В следующем матче актаусцы выиграли у сборной Тараза с тем же счетом – 25:0. В третьей схватке спортсмены из Актау проиграли алматинской команде «Азия спорт» – 0:15.

В игре со спортсменами из Талдыкоргана команда «BRC Каспий» проиграла со счетом 17:0. В финале актауские регбисты одержали победу над соперниками из Астаны со счетом 35:0 и вышли на третью позицию тура.

Второй тур чемпионата Казахстана по регби завершился в Таразе 20 мая. В состязаниях приняли участие десять команд. Третий тур чемпионата Казахстана пройдет в Талдыкоргане в июле. В июне команда «BRC Каспий» планирует принять участие в IV молодежных играх.


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