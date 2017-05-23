Жумакелди Туракбай стал бронзовым призером республиканского турнира по тоғыз-құмалақ

Жумакелди Туракбай на третьей ступени пьедестала почета. Фото предоставила Г.Жакиева
На соревнованиях среди спортсменов до 20 лет Жумакелди Туракбай стал третьим в личном зачете.
- Занимаюсь национальной настольной игрой с 2011 года. Пока кандидат в мастера спорта, мечтаю получить звание мастера спорта, - поделился бронзовый призер Кубка.
Кубок молодежи Казахстана завершился 22 мая в Атырау. В турнире приняли участие спортсмены из пяти областей Казахстана.
Следующий турнир по тоғыз-құмалақ, по словам организаторов, пройдет в Астане в рамках выставки «ЭКСПО-2017».
- Занимаюсь национальной настольной игрой с 2011 года. Пока кандидат в мастера спорта, мечтаю получить звание мастера спорта, - поделился бронзовый призер Кубка.
Кубок молодежи Казахстана завершился 22 мая в Атырау. В турнире приняли участие спортсмены из пяти областей Казахстана.
Следующий турнир по тоғыз-құмалақ, по словам организаторов, пройдет в Астане в рамках выставки «ЭКСПО-2017».