Жумакелди Туракбай стал бронзовым призером республиканского турнира по тоғыз-құмалақ

Жумакелди Туракбай на третьей ступени пьедестала почета. Фото предоставила Г.Жакиева

На соревнованиях среди спортсменов до 20 лет Жумакелди Туракбай стал третьим в личном зачете.



- Занимаюсь национальной настольной игрой с 2011 года. Пока кандидат в мастера спорта, мечтаю получить звание мастера спорта, - поделился бронзовый призер Кубка.



Кубок молодежи Казахстана завершился 22 мая в Атырау. В турнире приняли участие спортсмены из пяти областей Казахстана.



Следующий турнир по тоғыз-құмалақ, по словам организаторов, пройдет в Астане в рамках выставки «ЭКСПО-2017».