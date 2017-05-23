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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:41

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Жумакелди Туракбай стал бронзовым призером республиканского турнира по тоғыз-құмалақ

Ученик средней школы №3 Актау выступил на Кубке молодежи Казахстана по тоғыз-құмалақ. Об итогах соревнований рассказала Гаухар Жакиева, старший тренер области по тоғыз-құмалақ.

Жумакелди Туракбай на третьей ступени пьедестала почета. Фото предоставила Г.Жакиева
На соревнованиях среди спортсменов до 20 лет Жумакелди Туракбай стал третьим в личном зачете.

- Занимаюсь национальной настольной игрой с 2011 года. Пока кандидат в мастера спорта, мечтаю получить звание мастера спорта, - поделился бронзовый призер Кубка.

Кубок молодежи Казахстана завершился 22 мая в Атырау. В турнире приняли участие спортсмены из пяти областей Казахстана.

Следующий турнир по тоғыз-құмалақ, по словам организаторов, пройдет в Астане в рамках выставки «ЭКСПО-2017».


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