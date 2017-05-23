Три медали завоевали спортсмены из Мангистау на молодежных играх по дзюдо в Таразе

Фото предоставлено школой "Жас батыр"

Сунгат Жубаткан выиграл «золото» в весовой категории 66 кг. Акниет Турдан признана лучшей в весе 63 кг. Рамазан Мамаев в весовой категории 60 кг стал серебряным призером игр.



Спортсменов подготовили Талгат Есекенов и Жомарт Кобланов, тренеры областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».



- Центр подготовки олимпийского резерва, в котором проходили соревнования, показал высокий уровень организации. Свое мастерство продемонстрировали юноши и девушки в восьми категориях. Актау представили 10 дзюдоистов, награды достались троим из них. На играх выявили сильнейших борцов для комплектования сборной команды Республики Казахстан и подготовки к участию в международных соревнованиях, - рассказали тренеры.



Республиканские молодежные спортивные игры по дзюдо завершились в Таразе 21 мая. В соревнованиях приняли участие 256 спортсменов.