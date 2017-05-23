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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:40

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Три медали завоевали спортсмены из Мангистау на молодежных играх по дзюдо в Таразе

Воспитанники спортивной школы «Жас батыр» завоевали две золотые и одну серебряную медали.

Фото предоставлено школой "Жас батыр"
Сунгат Жубаткан выиграл «золото» в весовой категории 66 кг. Акниет Турдан признана лучшей в весе 63 кг. Рамазан Мамаев в весовой категории 60 кг стал серебряным призером игр.

Спортсменов подготовили Талгат Есекенов и Жомарт Кобланов, тренеры областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

- Центр подготовки олимпийского резерва, в котором проходили соревнования, показал высокий уровень организации. Свое мастерство продемонстрировали юноши и девушки в восьми категориях. Актау представили 10 дзюдоистов, награды достались троим из них. На играх выявили сильнейших борцов для комплектования сборной команды Республики Казахстан и подготовки к участию в международных соревнованиях, - рассказали тренеры.

Республиканские молодежные спортивные игры по дзюдо завершились в Таразе 21 мая. В соревнованиях приняли участие 256 спортсменов.


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