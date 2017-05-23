Асем и Сабина Кайбуллаевы из Актау вошли в тройку призеров международного турнира по вольной борьбе в Узбекистане

Сестры Кайбуллаевы. Фото предоставлено Александром Мухалевым

Асем Кайбуллаева, выступавшая в весовой категории 40 кг, одолела троих соперниц, уложив их на лопатки, и заняла первое место.



Ее сестра Сабина Кайбуллаева боролась в весовой категории 38 кг. Спортсменка выиграла в схватках с соперницами из Кыргызстана и Узбекистана, уступила представительнице Караганды. В борьбе за третье место одолела спортсменку из Узбекистана и завоевала бронзовую медаль.



- Турнир собрал более 200 спортсменов из Кыргызстана, России, Узбекистана и Казахстана. Такие соревнования - своеобразная практика для наших спортсменок, у девочек был шанс проявить себя. Есть, конечно, некоторые недочеты, над которыми будем работать. В общем девочки-борцы из Актау показали хорошую, грамотную борьбу в упорных поединках, - рассказал Александр Мухалев.