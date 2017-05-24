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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:00

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На Молодежных играх по джиу-джитсу мангистаусцы завоевали 23 медали

На IV Молодежных играх Республики Казахстан по джиу-джитсу в Атырау мангистауские джитсеры завоевали 23 медали разных достоинств. О турнире рассказал Ерболек Кудайбергенулы, тренер спортсменов.

Борьба в самом разгаре
Соревнования проходили среди старших юношей и девушек 2000-2002 годов рождения и молодежи (юниров и юниорок) 1997-1999 годов рождения. Участниками турнира стали 634 бойца из Астаны, Алматы и четырнадцати областей Казахстана. От Мангистауской области выступили 33 джитсера. Поединки проходили в двух разделах джиу-джитсу: Fighting-system и Ne-Waza-system.

Золотых наград в разделе Fighting-system удостоились Сунгат Закарин (66 кг), Атанияз Элемесов (81 кг), Шапагат Отепбергенов (69 кг), Абу-Бакыр Жаныбек (62 кг), Орынбек Конысов (свыше 94 кг) и Алия Тлепова (70 кг).

Куандык Конысов (56 кг), Айбану Нигматуллаева (55 кг), Перизат Калыкова (49 кг), Дулат Болатов (73 кг), Жалгас Шонаев (55 кг), Казакбай Бейсенгалиев (50 кг) и Багдат Айтыманов (свыше 81 кг) стали бронзовыми призерами в разделе Fighting-system.

Первые места в разделе Ne-Waza-system завоевали Куандык Конысов (56 кг) и Алия Тлепова (70 кг).

Серебряными медалями в этом же разделе награждены Орынбек Конысов (свыше 94 кг), Абу-Бакыр Жаныбек (62 кг) и Амина Худайбердиева (49 кг).

Нурбол Дуйсенов (77 кг), Айбану Нигматуллаева (55 кг), Перизат Калыкова (49 кг), Сымбат Аманжанкызы (62 кг) и Данай Ыхсанов (94 кг) принесли команде бронзовые награды в разделе Ne-Waza-system.

На Молодежных играх по джиу-джитсу мангистаусцы завоевали 23 медали


Имея в своей копилке восемь золотых, четыре серебряных и 11 бронзовых медалей, мангистауские джитсеры заняли четвертое общекомандное место.

- Было сложно. Наша цель была занять первое место в командном зачете, но, к сожалению, из-за малого числа участников из Мангистау, ее не удалось достигнуть, - отметил Ерболек Кудайбергенулы.


За победу спортсмены выражают признательность своим тренерам Болату Дюсенбиеву и Ерболеку Кудайбергенулы. За поддержку тренеры поблагодарили Бекболата Байжанова, руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

Что такое Fighting-system? - это легкий контакт, запрещающий прямые удары в голову.

Что такое Ne-Waza-system? - здесь основное внимание уделяется технике борьбы в партере болевым и удушающим приемам.

Молодежные игры – республиканские соревнования, которые объединяют всю спортивную и талантливую молодежь. Цель - выявить сильнейших спортсменов по летним видам спорта для комплектования национальных сборных команд Республики Казахстан и подготовить к участию в международных соревнованиях.

Фото участников соревнований



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На Молодежных играх по джиу-джитсу мангистаусцы принесли 23 медали


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