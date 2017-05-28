17 спортсменов из Актау приняли участие в первом юношеском турнире по спортивной борьбе «Курэш»

Также наградили борца, выполнившего самый лучший бросок. По мнению судей, это Эльтадж Бахшиев.

Целью турнира, по словам Гузалии Будченко, председателя Башкирского культурного центра «Салават», является популяризация данного вида борьбы среди подрастающего поколения. В мероприятии приняли участие 17 борцов 2003-2006 годов рождения.- Мы единственные, кто с 2008 года в Казахстане проводит турниры по данному виду спорта не в рамках праздника «Сабантуй». Борьба «Курэш» имеет глубокие корни и составляет национальную культуру народов Башкортостана. Данный вид спорта воспитывает в людях силу, выносливость, веру в собственные возможности и приучает к здоровому образу жизни и уважению к традициям предков, - сказала Гузалия Будченко.- Хотелось бы поблагодарить за поддержку и помощь в организации Магомеда Куруглиева, руководителя СДЮШОР Мангистауской области, Руслана Ахмедханова, старшего тренера младшей юношеской категории, а также областную Ассамблею народов Казахстана, - сказала Гузалия Будченко.