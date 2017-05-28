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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:06

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17 спортсменов из Актау приняли участие в первом юношеском турнире по спортивной борьбе «Курэш»

Турнир по спортивной борьбе «Курэш» прошел 27 мая. Победители получили грамоты, медали и денежные вознаграждения. Мероприятие было организовано Башкирским культурным центром «Салават».

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Целью турнира, по словам Гузалии Будченко, председателя Башкирского культурного центра «Салават», является популяризация данного вида борьбы среди подрастающего поколения. В мероприятии приняли участие 17 борцов 2003-2006 годов рождения.

- Мы единственные, кто с 2008 года в Казахстане проводит турниры по данному виду спорта не в рамках праздника «Сабантуй». Борьба «Курэш» имеет глубокие корни и составляет национальную культуру народов Башкортостана. Данный вид спорта воспитывает в людях силу, выносливость, веру в собственные возможности и приучает к здоровому образу жизни и уважению к традициям предков, - сказала Гузалия Будченко.

В весовой категории до 35 кг первое место завоевал Эльтадж Бахшиев. Второе место досталось Тимуру Оразбаеву, третье – Амиру Оразбаеву.

В весовой категории до 45 кг золотую медаль забрал Маш Алиев. Серебряная медаль досталась Елдосу Орумбаю, бронзовую медаль завоевал Ибрагим Жанарбен.

В весовой категории до 55 кг на пьедестал первого места взобрался Камиль Куруглиев. Второе место завоевал Эмиль Амирханов. Третье место досталось Руслану Суйлеманову.

17 спортсменов из Актау приняли участие в первом юношеском турнире по спортивной борьбе «Курэш»


Также наградили борца, выполнившего самый лучший бросок. По мнению судей, это Эльтадж Бахшиев.


- Хотелось бы поблагодарить за поддержку и помощь в организации Магомеда Куруглиева, руководителя СДЮШОР Мангистауской области, Руслана Ахмедханова, старшего тренера младшей юношеской категории, а также областную Ассамблею народов Казахстана, - сказала Гузалия Будченко.


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Турнир по спортивной борьбе "Курэш"


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