Томирис Молжанова из Актау установила рекорд Казахстана по плаванию среди девочек

Радмир и Томирис - гордость Актау. Фото предоставил А.Кабаргин

В чемпионате РК по плаванию, завершившемся в Шымкенте 31 мая, приняли участие свыше 450 мальчиков и девочек 2005 года рождения и моложе. Мангистаускую область представляли воспитанники отделения плавания ДЮСШ по парусному спорту.



Томирис Молжанова стала чемпионкой на дистанциях 200 метров брассом и 400 метров комплексным плаванием, установив рекорд Республики Казахстан на этой дистанции среди девочек своей возрастной категории с результатом 5 минут 51,63 секунды.



- Я занимаюсь плаванием четыре года. Победа на чемпионате Казахстана – это наш первый с тренером успех на республиканском уровне, - рассказала Томирис.



Ахмедьянов Радмир на дистанции 400 метров комплексным плаванием завоевал "бронзу".



- Такая дистанция считается самым сложным видом в программе чемпионата и требует от пловца отличного уровня технической подготовки и отменных физических качеств. От имени своих подопечных и от себя благодарю за поддержку Бекболата Байжанова, руководителя управления физической культуры и спорта, и Каната Мангубаева, руководителя ДЮСШ по парусному спорту, - сказал Александр Кабаргин.