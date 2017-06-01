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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:49

Просмотров: 351

Томирис Молжанова из Актау установила рекорд Казахстана по плаванию среди девочек

Томирис Молжанова из Актау завоевала золотую медаль на чемпионате республики по плаванию в первой возрастной группе. Радмир Ахмедьянов стал бронзовым призером чемпионата. Об этом сообщил Александр Кабаргин, тренер-преподаватель отделения плавания детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту.

Радмир и Томирис - гордость Актау. Фото предоставил А.Кабаргин
В чемпионате РК по плаванию, завершившемся в Шымкенте 31 мая, приняли участие свыше 450 мальчиков и девочек 2005 года рождения и моложе. Мангистаускую область представляли воспитанники отделения плавания ДЮСШ по парусному спорту.

Томирис Молжанова стала чемпионкой на дистанциях 200 метров брассом и 400 метров комплексным плаванием, установив рекорд Республики Казахстан на этой дистанции среди девочек своей возрастной категории с результатом 5 минут 51,63 секунды.

- Я занимаюсь плаванием четыре года. Победа на чемпионате Казахстана – это наш первый с тренером успех на республиканском уровне, - рассказала Томирис.

Ахмедьянов Радмир на дистанции 400 метров комплексным плаванием завоевал "бронзу".

- Такая дистанция считается самым сложным видом в программе чемпионата и требует от пловца отличного уровня технической подготовки и отменных физических качеств. От имени своих подопечных и от себя благодарю за поддержку Бекболата Байжанова, руководителя управления физической культуры и спорта, и Каната Мангубаева, руководителя ДЮСШ по парусному спорту, - сказал Александр Кабаргин.


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Комментарии ( 1 )

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  • лапшин
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 Will (Посетители) Сегодня, 19:17
Молодцы, ребята!
 
 

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