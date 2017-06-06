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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:02

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Юные спортсмены из Актау стали призерами республиканского турнира по мини-футболу

Актау на соревнованиях представили ученики специальной общеобразовательной школы №2 для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Об этом рассказала Марина Жарылгас, тренер актауской команды.

Участники республиканского турнира. Фото предоставлено М.Жарылгас
На турнире выступили Султан Искаков, Айболат Эрмухамедов, Нургиса Хайтбай, Нуркуат Сигуатов, Азамат Джумагул, Бекболат Сактаганов и Жамиля Бегешова. Тренеры - Марины Жарылгас и Несип Жарылгасова.     

- В предварительных играх среди юношеских команд наши воспитанники проиграли соперникам из карагандинского детского дома со счетом 2:6. Вторую игру выиграли со счетом 8:0. В матче за третье место команда обыграла спортсменов из специализированной школы-интерната Караганды, - рассказала Марина Жарылгас.

Участникам соревнований вручили кубки, дипломы, призы и сладости  от организаторов турнира - ОО «Спешиал Олимпикс Казахстан», федерации футбола Казахстана, управления туризма, физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области, ассоциации футбола Карагандинской области и ОО «Спешиал Олимпикс» Карагандинской области.

Республиканский турнир по мини-футболу среди детей и молодежи с ограниченными интеллектуальными возможностями прошел в Караганде на стадионе «Шахтер». В соревнованиях участвовали 24 команды из девяти областей Казахстана.
 


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