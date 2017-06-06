Юные спортсмены из Актау стали призерами республиканского турнира по мини-футболу

Участники республиканского турнира. Фото предоставлено М.Жарылгас

На турнире выступили Султан Искаков, Айболат Эрмухамедов, Нургиса Хайтбай, Нуркуат Сигуатов, Азамат Джумагул, Бекболат Сактаганов и Жамиля Бегешова. Тренеры - Марины Жарылгас и Несип Жарылгасова.



- В предварительных играх среди юношеских команд наши воспитанники проиграли соперникам из карагандинского детского дома со счетом 2:6. Вторую игру выиграли со счетом 8:0. В матче за третье место команда обыграла спортсменов из специализированной школы-интерната Караганды, - рассказала Марина Жарылгас.



Участникам соревнований вручили кубки, дипломы, призы и сладости от организаторов турнира - ОО «Спешиал Олимпикс Казахстан», федерации футбола Казахстана, управления туризма, физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области, ассоциации футбола Карагандинской области и ОО «Спешиал Олимпикс» Карагандинской области.



Республиканский турнир по мини-футболу среди детей и молодежи с ограниченными интеллектуальными возможностями прошел в Караганде на стадионе «Шахтер». В соревнованиях участвовали 24 команды из девяти областей Казахстана.

