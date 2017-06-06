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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 324

Шестеро танцоров представили Актау на международном турнире Silk Way в Астане

Воспитанники федерации спортивного танца, современной хореографии и аэробики Мангистауской области завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на международном турнире по спортивным бальным танцам.

Награждение победителей. Фото предоставлено участниками соревнований
Две золотые медали завоевала Алуа Боранкул. Серебряными призерами стали Ангелина Алиева и пара - Тимофей Валов и Полина Федоренко.

Шестеро танцоров представили Актау на международном турнире Silk Way в Астане


Бронзовым призером стал Алдияр Джаналиев. Седьмое место заняла Алия Каримова.

- Всемирный фестиваль исполнителей бального танца Silk Way - это мировое первенство. Дети показали себя достойно. Для многих это были первые соревнования. Надеемся, что достойных танцоров в нашем клубе будет еще больше. Для этого есть все основания, - рассказала Анастасия Свирская, тренер и вице-президент федерации спортивного танца, современной хореографии и аэробики.

Шестеро танцоров представили Актау на международном турнире Silk Way в Астане


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