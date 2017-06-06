Шестеро танцоров представили Актау на международном турнире Silk Way в Астане

Две золотые медали завоевала Алуа Боранкул. Серебряными призерами стали Ангелина Алиева и пара - Тимофей Валов и Полина Федоренко.Бронзовым призером стал Алдияр Джаналиев. Седьмое место заняла Алия Каримова.- Всемирный фестиваль исполнителей бального танца Silk Way - это мировое первенство. Дети показали себя достойно. Для многих это были первые соревнования. Надеемся, что достойных танцоров в нашем клубе будет еще больше. Для этого есть все основания, - рассказала Анастасия Свирская, тренер и вице-президент федерации спортивного танца, современной хореографии и аэробики.