Актауские пляжные волейболисты стали лидерами I тура чемпионата Казахстана

Воспитанники Актауской школы волейбола- победители первого тура чемпионата Казахстана.

В первом туре чемпионата РК-2017 по пляжному волейболу приняли участие 25 команд - 15 мужских и 10 женских - из Актау, Алматы, Алматинской области и Астаны.



Спортивную честь Мангистаукой области защищали семь команд волейбольного клуба «Каспий». Наши земляки завоевали весь комплект медалей.



Первое место заняли Алексей Кулешов и Александр Бабичев. Второе призовое место досталось Алене Чугайновой в паре с Айганым Смагул. Еще одна мужская команда - Артем Петросянц в паре с Егором Дмитриевым - принесли бронзовую медаль в копилку Мангистауской области.



- По традиции наши спортсмены показали отличные результаты. Актауским волейболистам пришлось побороться за победу с сильными соперниками. Времени у нас очень мало, наши ребята готовятся ко второму туру чемпионата, который пройдет в Актау в конце июня. Будем идти до победного конца, - сказал Павел Александров, тренер волейбольного клуба «Каспий».



Второй тур чемпионата пройдет в Актау с 26 по 30 июня.



Фото предоставил Павел Александров