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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 332

Актауские спортсмены с ограниченными возможностями завоевали два «золота» на турнире по теннису

На республиканском турнире по настольному теннису среди детей с ограниченными интеллектуальными возможностями Зарина Клевцова и Ердаулет Жубатханов стали чемпионами.

Актауская сборная с тренером. Фото предоставлено М.Жарылгас
Соревнования прошли в ледовом дворце Астаны с участием 97 спортсменов.

Зарина Клевцова выиграла у троих соперниц в своем дивизионе в возрастной категории до 15 лет. Ердаулет Жубатханов одержал победу над пятью соперниками в своем дивизионе в той же возрастной категории.

Немного не повезло Жамиле Бегешовой. Она выступала в возрастной категории 16-21 в дивизионе с четырьмя соперницами, проиграла двоим из них и выиграла один сет. Жамиле досталась бронзовая медаль турнира.

Нургиса Хайтбай занял четвертое место. Самому юному участнику турнира 11 лет, мальчик выступил в одном дивизионе со спортсменами до 15 лет.

Все четыре участника являются воспитанниками мангистауского филиала «Спешиал Олимпикс». Тренирует спортсменов Марина Жарылгас, руководитель филиала.

- Наши ребята отлично показали себя на турнире. Наградой за победу для них стала экскурсия по выставке EXPO-2017. Благодарим Нуралы Кулушова, директора областного клуба инвалидного спорта, который помог нашим спортсменам поехать на турнир, - сказала Марина Жарылгас.


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