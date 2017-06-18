Актауские спортсмены с ограниченными возможностями завоевали два «золота» на турнире по теннису

Актауская сборная с тренером. Фото предоставлено М.Жарылгас

Соревнования прошли в ледовом дворце Астаны с участием 97 спортсменов.



Зарина Клевцова выиграла у троих соперниц в своем дивизионе в возрастной категории до 15 лет. Ердаулет Жубатханов одержал победу над пятью соперниками в своем дивизионе в той же возрастной категории.



Немного не повезло Жамиле Бегешовой. Она выступала в возрастной категории 16-21 в дивизионе с четырьмя соперницами, проиграла двоим из них и выиграла один сет. Жамиле досталась бронзовая медаль турнира.



Нургиса Хайтбай занял четвертое место. Самому юному участнику турнира 11 лет, мальчик выступил в одном дивизионе со спортсменами до 15 лет.



Все четыре участника являются воспитанниками мангистауского филиала «Спешиал Олимпикс». Тренирует спортсменов Марина Жарылгас, руководитель филиала.



- Наши ребята отлично показали себя на турнире. Наградой за победу для них стала экскурсия по выставке EXPO-2017. Благодарим Нуралы Кулушова, директора областного клуба инвалидного спорта, который помог нашим спортсменам поехать на турнир, - сказала Марина Жарылгас.