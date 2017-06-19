В Актау наградили участников чемпионата по спортивным танцам на колясках

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В категории Сombi standart class 1 и Combi latina class 1 первое место заняла пара из Астаны - Ардак Оторбаев и Айдана Бегленова.
Танцорам из столицы - Дастану Раушанбекову и Кульшум Аталыковой - удалось завоевать «золото» в номинации Combi standart class 2.
Золотую медаль в классе Duo standart class 1 завоевала пара из Астаны - Ардак Оторбаев и Карлыгаш Тынабекова.
Ермеку Калымбетову и Айжан Жакулаевой из Шымкента досталась золотая медаль в классах Duo standart class 2, Duo freestyle class 2, Duo latina class 2.
«Золото» в категории Combi freestyle class 2 завоевала пара из Костаная - Владислав Сахно и Малика Муктарова. В номинации Combi freestyle class 1 золотую медаль завоевали Ардак Оторбаев и Айдана Бегленова из Астаны.
Пара из Астаны Дастан Раушанбеков и Кульшум Аталыкова завоевали первое место в категории Combi latina class 2. Марат Сейтимов и Айгуль Бердешева завоевали «золото» в категории Duo latina class 1.
В индивидуальном зачете в категории Single man class 1 золотую медаль завоевал Канат Нугманов из Талдыкоргана. В категориях Single man class 2 и Freestyle man class 2 победителем стал Ермек Калымбетов из Шымкента. В категории Freestyle man class 1 - танцор из Шымкента Арман Кенжебай.
В индивидуальном зачете среди женщин в категории Single woman class 2 золотую медаль завоевала Малика Муктарова из Костаная.
Актюбинская танцовщица Айгуль Бердешова удостоилась «золота» в номинации Single woman class 1. Астанчанка Карлыгаш Тынабекова удостоилась «золота» в категории Single woman freestyle class 1.
В следующем году, по словам Алии Тусупбековой, чемпионат по танцам на колясках в Актау планируют провести на международном уровне.
Напомним, в турнире приняли участие более 25 танцоров на колясках из семи областей и городов Казахстана: Восточно-Казахстанской, 3ападно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Костанайской областей, а также из Астаны.
Фото автора
Танцорам из столицы - Дастану Раушанбекову и Кульшум Аталыковой - удалось завоевать «золото» в номинации Combi standart class 2.
Золотую медаль в классе Duo standart class 1 завоевала пара из Астаны - Ардак Оторбаев и Карлыгаш Тынабекова.
Ермеку Калымбетову и Айжан Жакулаевой из Шымкента досталась золотая медаль в классах Duo standart class 2, Duo freestyle class 2, Duo latina class 2.
«Золото» в категории Combi freestyle class 2 завоевала пара из Костаная - Владислав Сахно и Малика Муктарова. В номинации Combi freestyle class 1 золотую медаль завоевали Ардак Оторбаев и Айдана Бегленова из Астаны.
Пара из Астаны Дастан Раушанбеков и Кульшум Аталыкова завоевали первое место в категории Combi latina class 2. Марат Сейтимов и Айгуль Бердешева завоевали «золото» в категории Duo latina class 1.
В индивидуальном зачете в категории Single man class 1 золотую медаль завоевал Канат Нугманов из Талдыкоргана. В категориях Single man class 2 и Freestyle man class 2 победителем стал Ермек Калымбетов из Шымкента. В категории Freestyle man class 1 - танцор из Шымкента Арман Кенжебай.
В индивидуальном зачете среди женщин в категории Single woman class 2 золотую медаль завоевала Малика Муктарова из Костаная.
Актюбинская танцовщица Айгуль Бердешова удостоилась «золота» в номинации Single woman class 1. Астанчанка Карлыгаш Тынабекова удостоилась «золота» в категории Single woman freestyle class 1.
- Спасибо за талант, эмоции, энергетику, горящие глаза. Это не может не восхищать. Вы не просто соревнуетесь, а получаете от этого удовольствие. Победа у каждого своя, и она внутри. Не все легко, но мы это сделали на Мангистауской земле. Впереди у нас новые открытия. Благодарим всех спонсоров и управление физической культуры и спорта Мангистауской области, - поделилась Алия Тусупбекова.
В следующем году, по словам Алии Тусупбековой, чемпионат по танцам на колясках в Актау планируют провести на международном уровне.
Напомним, в турнире приняли участие более 25 танцоров на колясках из семи областей и городов Казахстана: Восточно-Казахстанской, 3ападно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Костанайской областей, а также из Астаны.
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