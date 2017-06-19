В Актау наградили участников чемпионата по спортивным танцам на колясках

- Спасибо за талант, эмоции, энергетику, горящие глаза. Это не может не восхищать. Вы не просто соревнуетесь, а получаете от этого удовольствие. Победа у каждого своя, и она внутри. Не все легко, но мы это сделали на Мангистауской земле. Впереди у нас новые открытия. Благодарим всех спонсоров и управление физической культуры и спорта Мангистауской области, - поделилась Алия Тусупбекова.

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