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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 707

В соревнованиях по брейк-дансу и хип-хопу в Актау приняли участие 107 танцоров

Соревнования Spring Jam-3 прошли в шести номинациях. В турнире участвовали танцоры из Астаны, Алматы, Атырау, Актобе, Уральска, Актау и Жанаозена.

Соревнования по брейк-дансу в Актау
Соревнования по брейк-дансу и хип-хопу прошли на летней площадке ресторана «Амфибия». Организовали мероприятие участники танцевальной студии Jam.Centr.K2 при поддержке акимата Актау.

- Соревнования стали традиционными, мы проводим их не первый год. На этот раз в них приняли участие еще больше танцоров. Хочу отметить большое количество участников в детской номинации, что говорит о том, что брейк-данс в нашей стране активно развивается, - отметил Станислав Денисеня, организатор мероприятия.

Танцоры состязались в нескольких номинациях: Hip-Hop Kids (дети), Hip Hop Junior (младшая возрастная категория), Hip-Hop Profi (профессионалы), Break Dance Kids (дети), Break Dance Junior (младшая категория), Break Dance Prof (профессионалы). Оценивали выступление участников би-бой Шкет из Кызылорды (Assorti crew), би-бой Кема Юг из группы «Калейдоскоп CREW» (студия BABAS).

В номинации Hip-Hop Kids победила Асемгуль Тлеп, в номинации Hip-Hop Junior первым стал Богдан Меньшенин, среди профессионалов - би-бой Асхат.

Победителем в номинации Break Dance Profi стал Дамир Есингариев. В номинации Break Dance Junior - Адиль Жумагулов. В категории Break Dance Kids - Данил Ковальчук.



Фото и видео Рашида Исмагилова



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Spring Jam-3


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