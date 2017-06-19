В соревнованиях по брейк-дансу и хип-хопу в Актау приняли участие 107 танцоров

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Соревнования по брейк-дансу и хип-хопу прошли на летней площадке ресторана «Амфибия». Организовали мероприятие участники танцевальной студии Jam.Centr.K2 при поддержке акимата Актау.- Соревнования стали традиционными, мы проводим их не первый год. На этот раз в них приняли участие еще больше танцоров. Хочу отметить большое количество участников в детской номинации, что говорит о том, что брейк-данс в нашей стране активно развивается, - отметил Станислав Денисеня, организатор мероприятия.Танцоры состязались в нескольких номинациях: Hip-Hop Kids (дети), Hip Hop Junior (младшая возрастная категория), Hip-Hop Profi (профессионалы), Break Dance Kids (дети), Break Dance Junior (младшая категория), Break Dance Prof (профессионалы). Оценивали выступление участников би-бой Шкет из Кызылорды (Assorti crew), би-бой Кема Юг из группы «Калейдоскоп CREW» (студия BABAS).В номинации Hip-Hop Kids победила Асемгуль Тлеп, в номинации Hip-Hop Junior первым стал Богдан Меньшенин, среди профессионалов - би-бой Асхат.Победителем в номинации Break Dance Profi стал Дамир Есингариев. В номинации Break Dance Junior - Адиль Жумагулов. В категории Break Dance Kids - Данил Ковальчук.