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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:42

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Спортсмены из Актау завоевали четыре медали на чемпионате Казахстана по самбо

В копилке самбистов три золотые и одна бронзовая медали. Об этом рассказал Ерлан Сериков, тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

Воспитанники школы «Жас батыр». Фото предоставил Е.Сериковым
Чемпионами стали Айгерим Еламанова, выступавшая в весовой категории 44 кг, Нурбек Куанышулы в категории 66 кг и Мухаммед Зулхарнаев, выступавший в весовой категории +84 кг.

Даурен Тулегенов в весовой категории 50 кг стал серебряным призером чемпионата.

- Все спортсмены получили путевки на первенство мира, которое пройдет в Москве осенью этого года, - отметил Ерлан Сериков.

Чемпионат Казахстана по самбо среди спортсменов 2001 и 2002 годов рождения прошел в Туркестане. В соревнованиях приняли участие 400 юных атлетов.


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