Спортсмены из Актау завоевали четыре медали на чемпионате Казахстана по самбо

Воспитанники школы «Жас батыр». Фото предоставил Е.Сериковым

Чемпионами стали Айгерим Еламанова, выступавшая в весовой категории 44 кг, Нурбек Куанышулы в категории 66 кг и Мухаммед Зулхарнаев, выступавший в весовой категории +84 кг.



Даурен Тулегенов в весовой категории 50 кг стал серебряным призером чемпионата.



- Все спортсмены получили путевки на первенство мира, которое пройдет в Москве осенью этого года, - отметил Ерлан Сериков.



Чемпионат Казахстана по самбо среди спортсменов 2001 и 2002 годов рождения прошел в Туркестане. В соревнованиях приняли участие 400 юных атлетов.