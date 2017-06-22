Спортсмены из Актау завоевали восемь медалей на чемпионате Казахстана по рукопашному бою

Фото предоставлено Рафиком Эйвазовым

В чемпионате приняли участие 216 спортсменов республики. Турнир проходил среди юношей и девушек 1997-1999 годов рождения.



В весовой категории 55 кг победителями стали Балладин Гулиев и Зинаида Белоусова. В этой же категории бронзовую медаль завоевал Тойлан Асанов.



Серебряные медали получили Эльмар Оруджов в весовой категории 80 кг и Акдана Алиева в весовой категории 60+ кг.



В весовой категории 50 кг третье место занял Нурлыбек Кайратов. Алмат Санаков в весовой категории 60 кг также получил бронзу.



В весовой категории 70 кг третье место досталось Аслану Куанышкалиеву.



- Также наша команда заняла первое общекомандное место в общем зачете. Все бойцы являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы «Жастар». На чемпионате выступили отлично, - рассказал Рафик Эйвазов.