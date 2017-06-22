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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 06:38

Просмотров: 81

Спортсмены из Актау завоевали восемь медалей на чемпионате Казахстана по рукопашному бою

На чемпионате РК по рукопашному бою в Костанае бойцы из Мангистау завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Об этом рассказал Рафик Эйвазов, старший тренер молодёжной сборной РК по рукопашному бою.

Фото предоставлено Рафиком Эйвазовым
В чемпионате приняли участие 216 спортсменов республики. Турнир проходил среди юношей и девушек 1997-1999 годов рождения.

В весовой категории 55 кг победителями стали Балладин Гулиев и Зинаида Белоусова. В этой же категории бронзовую медаль завоевал Тойлан Асанов.

Серебряные медали получили Эльмар Оруджов в весовой категории 80 кг и Акдана Алиева в весовой категории 60+ кг.

В весовой категории 50 кг третье место занял Нурлыбек Кайратов. Алмат Санаков в весовой категории 60 кг также получил бронзу.

В весовой категории 70 кг третье место досталось Аслану Куанышкалиеву.

- Также наша команда заняла первое общекомандное место в общем зачете. Все бойцы являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы «Жастар». На чемпионате выступили отлично, - рассказал Рафик Эйвазов.


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