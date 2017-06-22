Шесть медалей завоевали легкоатлеты из Актау на международном турнире в Бишкеке

- Считаю, что могла еще лучше. Немного помешал грипп. Но я осталась довольна своим результатом. В целом мне понравились соревнования, все было организованно. Встретили киргизы нас хорошо, - поделилась Асия Рабаева.

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В беге с барьерами на 110 метров «золото» завоевал Денис Семенов с результатом 14,41 секунды. Второе место в этой дисциплине занял Иван Кириченко. Его результат — 16,72 секунды.В метании копья с результатом 46 метров 74 сантиметра первое место заняла Асия Рабаева. В толкании ядра спортсменка завоевала серебряную медаль с результатом 12,46 метра.Иван Кириченко в этой дисциплине стал серебряным призером с результатом 47 метров 80 сантиметров. Лысенко Александр стал третьим. Его результат 42 метра 66 сантиметров.Актауские спортсмены, по словам Дмитрия Славнова, показали хороший уровень подготовки и готовятся к международному турниру «Мемориал Гусмана Косанова», который пройдет в конце июня в Алматы.Традиционный международный турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой прошел в Бишкеке. В соревнованиях приняли участие атлеты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, Индии, Малайзии, Монголии и Филиппин.