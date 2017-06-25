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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:45

Просмотров: 384

Актауские легкоатлеты завоевали 12 медалей на республиканском турнире

Об итогах республиканского турнира по легкой атлетике рассказал тренер Владислав Григорян.

Екатерина Агафонова в беге на 400 метров
Традиционный международный турнир среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения и младше, посвященный «Дню металлурга», прошел в Темиртау. Участниками стали более 70 легкоатлетов из Астаны, Караганды, Кокшетау, Тараза, Темиртау и Экибастуза. С тренерами Владиславом Григоряном и Валерией Мартиросовой на турнир отправились 12 легкоатлетов из Актау.

На счету актауских спортсменов оказались – семь золотых наград, два «серебра» и три бронзовые медали. В эстафете 4 по 100 метров Мария Май, Алина Акенфиева, Арина Мишеева и Екатерина Агафонова стали первыми.

Актауские легкоатлеты завоевали 12 медалей на республиканском турнире

Мария Май, Алина Акенфиева, Арина Мишеева и Екатерина Агафонова на первой ступени пьедестала


Дамир Куанышбек стал золотым призером на дистанции 200 метров с результатом 22,4 секунды. Также он удостоился «серебра» в беге на 400 метров. Здесь его время составило 51 секунду.

Актауские легкоатлеты завоевали 12 медалей на республиканском турнире

Вячеслав Григорян и его воспитанник Дамир Куанышбек с золотой наградой


Юная спортсменка Арина Мишеева на 100-метровке, показав лучший результат – 12,1 секунды, взяла «золото».

Актауские легкоатлеты завоевали 12 медалей на республиканском турнире

Золотой призер - Арина Мишеева


Екатерина Агафонова расположилась на первой ступени пьедестала на дистанции 400 метров. Ей удалось пробежать ее за 1,03 секунды. Третью позицию в этой же дисциплине заняла Алина Акенфеева. Ее время - 1,04 секунды.

На дистанции 1500 метров Раимбек Аманжолов дошел до финиша вторым, завоевав «серебро».

В личном первенстве в беге на 300 метров с барьерами одновременно финишировали с одинаковым результатом - 52,7 секунды Мария Май и Алина Акенфиева и разделили между собой третье место.

- Результаты учеников довольно хорошие. Мы ожидали этого и планировали. Поставленную задачу выполнили. Ребята получили дополнительный опыт. Кому-то соревнования дались легко, кому-то было немного сложновато, - поделился тренер.


Тренеры и спортсмены благодарят за оказанную поддержку руководителя областного управления спорта Бекболата Байжанова, заместителя областного управления спорта Рушанию Елизарову и руководителя ДЮСШ по парусному спорту Каната Мангубаева.

Фото предоставил Вячеслав Григорян


Актауские легкоатлеты завоевали 12 медалей на республиканском турнире
Актауские легкоатлеты завоевали 12 медалей на республиканском турнире
Актауские легкоатлеты завоевали 12 медалей на республиканском турнире
Актауские легкоатлеты завоевали 12 медалей на республиканском турнире
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