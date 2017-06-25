Актауские легкоатлеты завоевали 12 медалей на республиканском турнире

Мария Май, Алина Акенфиева, Арина Мишеева и Екатерина Агафонова на первой ступени пьедестала

Вячеслав Григорян и его воспитанник Дамир Куанышбек с золотой наградой

Золотой призер - Арина Мишеева

- Результаты учеников довольно хорошие. Мы ожидали этого и планировали. Поставленную задачу выполнили. Ребята получили дополнительный опыт. Кому-то соревнования дались легко, кому-то было немного сложновато, - поделился тренер.

Традиционный международный турнир среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения и младше, посвященный «Дню металлурга», прошел в Темиртау. Участниками стали более 70 легкоатлетов из Астаны, Караганды, Кокшетау, Тараза, Темиртау и Экибастуза. С тренерами Владиславом Григоряном и Валерией Мартиросовой на турнир отправились 12 легкоатлетов из Актау.На счету актауских спортсменов оказались – семь золотых наград, два «серебра» и три бронзовые медали. В эстафете 4 по 100 метров Мария Май, Алина Акенфиева, Арина Мишеева и Екатерина Агафонова стали первыми.Дамир Куанышбек стал золотым призером на дистанции 200 метров с результатом 22,4 секунды. Также он удостоился «серебра» в беге на 400 метров. Здесь его время составило 51 секунду.Юная спортсменка Арина Мишеева на 100-метровке, показав лучший результат – 12,1 секунды, взяла «золото».Екатерина Агафонова расположилась на первой ступени пьедестала на дистанции 400 метров. Ей удалось пробежать ее за 1,03 секунды. Третью позицию в этой же дисциплине заняла Алина Акенфеева. Ее время - 1,04 секунды.На дистанции 1500 метров Раимбек Аманжолов дошел до финиша вторым, завоевав «серебро».В личном первенстве в беге на 300 метров с барьерами одновременно финишировали с одинаковым результатом - 52,7 секунды Мария Май и Алина Акенфиева и разделили между собой третье место.Тренеры и спортсмены благодарят за оказанную поддержку руководителя областного управления спорта Бекболата Байжанова, заместителя областного управления спорта Рушанию Елизарову и руководителя ДЮСШ по парусному спорту Каната Мангубаева.