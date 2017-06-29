Два борца представят Мангистау на республиканском турнире «Қазақстан барысы»

Проводы спортсменов. Фото региональной службы коммуникаций Мангистау

Нурдаулет Жарылгапов - чемпион областного турнира «Каспий көкжалы», Мейрамбек Жанабай завоевал серебряную медаль.



Финал турнира «Қазақстан барысы» пройдет 2 июля в спортивном комплексе «Барыс Арена» в Астане. Победитель республиканских соревнований получит денежный приз и пояс чемпиона.



Бейбит Ыстыбаев, чемпион прошлогоднего состязания, получил в качестве приза 25 миллионов тенге и ключи от квартиры в Астане.