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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 608

Два борца представят Мангистау на республиканском турнире «Қазақстан барысы»

Нурдаулет Жарылгапов (Қара бура) и Мейрамбек Жанабай (Ер Шегем) будут защищать честь области на VII республиканском турнире «Қазақстан барысы». За главный приз поборются 34 палуана.

Проводы спортсменов. Фото региональной службы коммуникаций Мангистау
Нурдаулет Жарылгапов - чемпион областного турнира «Каспий көкжалы», Мейрамбек Жанабай завоевал серебряную медаль.

Финал турнира «Қазақстан барысы» пройдет 2 июля в спортивном комплексе «Барыс Арена» в Астане. Победитель республиканских соревнований получит денежный приз и пояс чемпиона.

Бейбит Ыстыбаев, чемпион прошлогоднего состязания, получил в качестве приза 25 миллионов тенге и ключи от квартиры в Астане.


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