Жанболат Орынбай из Мангистау стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по борьбе на поясах

Борьба на поясах — древний вид борьбы, заключающийся в единоборстве двух подпоясанных борцов. Спортсмены все время поединка находятся в схватке, держа друг друга за пояс, и каждый из соперников пытается повалить другого и победить.

Жанболат Орынбай представил Мангистаускую область на чемпионате Казахстана по борьбе на поясах среди молодежи до 23 лет в Павлодаре, и выступил в весовой категории до 90 кг.- Наш спортсмен впервые принял участие в чемпионате Казахстана и сразу стал бронзовым призером. Жанболат в первой схватке одолел спортсмена из Алматы. Во втором поединке по баллам одержал победу над палуаном из Караганды. В третьей схватке уступил хозяину ковра - павлодарскому спортсмену. За третье место боролся с представителем Восточно-Казахстанской области. Не оставив ему шансов на победу, завоевал бронзовую медаль, - рассказал Жамбыл Бисенкулов.В Мангистау, как отметил методист спортивного зала «Шогы батыр», нет секций по борьбе на поясах.- В нашем регионе пока нет школы по борьбе на поясах. В основном на соревнования выезжают наши дзюдоисты, самбисты, борцы-вольники. Борьба на поясах развивается благодаря поддержке управления физической культуры и спорта Мангистауской области. Если будет открыта школа по поясовой борьбе, то мы ожидаем больших спортивных перемен. Будем добиваться участия на чемпионатах Азии, Европы и на мировых кубках, - рассказал Жамбыл Бисенкулов.