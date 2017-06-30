Сейчас на сайте
2797
объявлений
  • Продам Магазин продуктовый за 15 500 000 тенге
  • Продам Гараж за 1 300 000 тенге
  • Продам Автодром, дом за 6 000 000 тенге
  • Продам Сайын, зем. участок, за 10 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 500 000 тенге
  • Продам Автодром, зем. участок за 4 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 30 Июня
+32...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 321.46 KZT
  • €1 = 366.79 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 43

Жанболат Орынбай из Мангистау стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по борьбе на поясах

Спортсмен провел четыре схватки, в трех из которых одержал победу. Об этом рассказал Жамбыл Бисенкулов, методист спортивного зала «Шогы батыр».

Фото предоставил Жамбыл Бисенкулов, методист спортивного зала «Шогы батыр».
Жанболат Орынбай представил Мангистаускую область на чемпионате Казахстана по борьбе на поясах среди молодежи до 23 лет в Павлодаре, и выступил в весовой категории до 90 кг.

Жанболат Орынбай из Мангистау стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по борьбе на поясах


- Наш спортсмен впервые принял участие в чемпионате Казахстана и сразу стал бронзовым призером. Жанболат в первой схватке одолел спортсмена из Алматы. Во втором поединке по баллам одержал победу над палуаном из Караганды. В третьей схватке уступил хозяину ковра - павлодарскому спортсмену. За третье место боролся с представителем Восточно-Казахстанской области. Не оставив ему шансов на победу, завоевал бронзовую медаль, - рассказал Жамбыл Бисенкулов.

В Мангистау, как отметил методист спортивного зала «Шогы батыр», нет секций по борьбе на поясах.

- В нашем регионе пока нет школы по борьбе на поясах. В основном на соревнования выезжают наши дзюдоисты, самбисты, борцы-вольники. Борьба на поясах развивается благодаря поддержке управления физической культуры и спорта Мангистауской области. Если будет открыта школа по поясовой борьбе, то мы ожидаем больших спортивных перемен. Будем добиваться участия на чемпионатах Азии, Европы и на мировых кубках, - рассказал Жамбыл Бисенкулов.

Для справки:

 Показать / Скрыть текст


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика