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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:57

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Регбисты из Актау завоевали третье место в III туре чемпионата РК

Актауские спортсмены под руководством тренера Николая Белкина выступили в III туре чемпионата Казахстана по регби среди мужчин.

Команда Актау. Фото предоставил Николай Белкин
Тур чемпионата Казахстана прошел в Павлодаре. Сборные Актау, Алматы, Павлодара, Талдыкоргана, Астаны и Усть-Каменогорска боролись за звание лучшего.

В первой встрече актауские регбисты обыграли команду «Гвардия» из Алматы. В следующем матче актаусцы выиграли у сборной Усть-Каменогорска. В третьей игре спортсмены из Актау уступили алматинской команде «Азия спорт». Далее актауские регбисты одержали победу над соперниками из Астаны и вышли на третью строчку тура. 



- Финальная игра была очень тяжелой. Соперники были сильными. В настоящее время ведется подготовка к следующему туру, который пройдет в Караганде. Также в июне наша команда приняла участие в IV молодежных играх и стала бронзовым призером. Для нас это был очередной опыт, ребята справились с поставленной задачей. Мы хотим поблагодарить руководство управления спорта и физкультуры Мангистауской области за постоянную поддержку нашей команды, - сказал Николай Белкин.


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Регбисты из Актау стали бронзовыми призерами III тура чемпионата Казахстана по регби


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