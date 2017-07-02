Регбисты из Актау завоевали третье место в III туре чемпионата РК

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Тур чемпионата Казахстана прошел в Павлодаре. Сборные Актау, Алматы, Павлодара, Талдыкоргана, Астаны и Усть-Каменогорска боролись за звание лучшего.В первой встрече актауские регбисты обыграли команду «Гвардия» из Алматы. В следующем матче актаусцы выиграли у сборной Усть-Каменогорска. В третьей игре спортсмены из Актау уступили алматинской команде «Азия спорт». Далее актауские регбисты одержали победу над соперниками из Астаны и вышли на третью строчку тура.- Финальная игра была очень тяжелой. Соперники были сильными. В настоящее время ведется подготовка к следующему туру, который пройдет в Караганде. Также в июне наша команда приняла участие в IV молодежных играх и стала бронзовым призером. Для нас это был очередной опыт, ребята справились с поставленной задачей. Мы хотим поблагодарить руководство управления спорта и физкультуры Мангистауской области за постоянную поддержку нашей команды, - сказал Николай Белкин.