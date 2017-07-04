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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 265

Актауский самбист стал бронзовым призером чемпионата Азии

На чемпионате Азии по боевому самбо, который прошел в Ташкенте, воспитанник специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» Нуркен Домбаев удостоился бронзовой медали.

Нуркен Домбаев на церемонии награждения (справа). Фото предоставлено Е.Сериковым
В соревнованиях участвовали около 300 спортсменов. Казахстанская сборная завоевала 23 золотые, 15 серебряных и 24 бронзовых медалей.

Нуркен Домбаев стал третьим в весовой категории 52 кг.

- К сожалению, второй наш спортсмен Ельнур Коянбай, участвовавший в чемпионате, стал лишь пятым. Нуркен Домбаев, Руслан Сариев и Айболат Муратулы примут участие в Кубке мира по самбо на приз президента РК, который пройдет в Астане. Благодарим облспортуправление и руководство школы «Жас батыр» за поддержку в участии наших спортсменов в чемпионате, - прокомментировал тренер по самбо Ерлан Сериков.


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Комментарии ( 1 )

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Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 10:32
Умничка!!! Здоровья, счастья тебе, и новых побед и достижений!!! Мы гордимся тобой!!!
 
 

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