Актауский самбист стал бронзовым призером чемпионата Азии

Нуркен Домбаев на церемонии награждения (справа). Фото предоставлено Е.Сериковым

В соревнованиях участвовали около 300 спортсменов. Казахстанская сборная завоевала 23 золотые, 15 серебряных и 24 бронзовых медалей.



Нуркен Домбаев стал третьим в весовой категории 52 кг.



- К сожалению, второй наш спортсмен Ельнур Коянбай, участвовавший в чемпионате, стал лишь пятым. Нуркен Домбаев, Руслан Сариев и Айболат Муратулы примут участие в Кубке мира по самбо на приз президента РК, который пройдет в Астане. Благодарим облспортуправление и руководство школы «Жас батыр» за поддержку в участии наших спортсменов в чемпионате, - прокомментировал тренер по самбо Ерлан Сериков.