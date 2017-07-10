Юные регбисты из Актау заняли второе место на соревнованиях в Алматы

Команда из Актау. Фото предоставил Николай Белкин

Актауские регбисты одержали победу над командами из Алматы и Алматинской области. В финале спортсмены из Актау со счетом 14:19 уступили соперникам из Талдыкоргана.



- Ребята молодцы, справились с задачей. Это их первые серьезные соревнования и удачные результаты. Ребят готовит приглашенный тренер Азат Абасов из Талдыкоргана. Спортсменов ждет подготовка к турниру «Золотой овал», который пройдет в сентябре, - рассказал Николай Белкин.



Турнир по регби на Кубок Евразийского Фонда среди детей 2002-2005 годов рождения завершился 8-го июля в Алматы. За звание чемпиона боролись шесть команд.