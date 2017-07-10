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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:45

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Юные регбисты из Актау заняли второе место на соревнованиях в Алматы

Воспитанники тренера Азата Абасова стали серебряными призерами летнего Кубка Евразийского Фонда. Об этом сообщил Николай Белкин, руководитель школы регби Актау.

Команда из Актау. Фото предоставил Николай Белкин
Актауские регбисты одержали победу над командами из Алматы и Алматинской области. В финале спортсмены из Актау со счетом 14:19 уступили соперникам из Талдыкоргана.

- Ребята молодцы, справились с задачей. Это их первые серьезные соревнования и удачные результаты. Ребят готовит приглашенный тренер Азат Абасов из Талдыкоргана. Спортсменов ждет подготовка к турниру «Золотой овал», который пройдет в сентябре, - рассказал Николай Белкин.

Турнир по регби на Кубок Евразийского Фонда среди детей 2002-2005 годов рождения завершился 8-го июля в Алматы. За звание чемпиона боролись шесть команд.


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