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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 610

София Галимзянова из Актау стала чемпионкой Азии по каратэ-до

В финальном поединке спортсменка взяла верх над соперницей из Японии и завоевала медаль высшей пробы. Двое каратистов из Актау стали бронзовыми призерами чемпионата.

София Галимзянова. Фото предоставила спортсменка
Мангистаускую область на чемпионате Азии по каратэ-до в составе сборной Казахстана представляют 12 спортсменов.

В первый день соревнований, которые стартовали сегодня в Астане, выступили юниоры.

София Галимзянова из Актау стала чемпионкой Азии по каратэ-до


«Золото» команде принесла София Галимзянова, выступавшая в весе +54 кг. В первом раунде София одержала победу над соперницей из Индии Яки Дигиум со счетом 6:0. Во второй схватке спортсменка не оставила шансов на победу серебряному призеру чемпионата Азии 2016 года Де Йесус Марту из Макао. В полуфинале со счетом 4:1 одолела каратистку из Вьетнама Хоанг Ти Мей. В финале София одержала победу над японкой Сакуру со счетом 3:1. Спортсменка принесла первое «золото» в копилку сборной Казахстана.

- Больше года я готовилась к этим соревнованиям, упорные тренировки не прошли даром, спасибо моим тренерам Парвизу Мансурову и Ержану Кожаеву за проделанную работу. Испытываю гордость за то, что смогла оправдать надежды своих наставников. Самый сложный поединок был с японкой - она сильная соперница и агрессивная. Но, не смотря на это, я смогла стать чемпионкой, - рассказала София Галимзянова.

Бронзовыми призерами чемпионата стали Салават Бекарыс, выступающий в весе до 57 кг и Амангуль Дуйсенбай (категория до 54 кг).

Чемпионат Азии завершится 16 июля. В состязаниях принимают участие более 700 спортсменов из 30 стран азиатского континента. Национальную сборную Казахстана представляют 70 спортсменов, среди которых победители и призеры чемпионатов мира и Азии. Сегодня, 13 июля, и завтра, 14 июля, выступают кадеты и юниоры (от 14 до 20 лет). Соревнования среди взрослых спортсменов пройдут 15 и 16 июля.

Чемпионат Азии среди взрослых и среди кадетов и юниоров по каратэ-до послужит путевкой на Олимпийские игры в Буэнос-Айрес (юношеские игры) и Токио-2020.


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Комментарии ( 1 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 17:45
Какая обманчивая podzatylnik красота..
 
 

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