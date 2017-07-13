София Галимзянова из Актау стала чемпионкой Азии по каратэ-до

Мангистаускую область на чемпионате Азии по каратэ-до в составе сборной Казахстана представляют 12 спортсменов.В первый день соревнований, которые стартовали сегодня в Астане, выступили юниоры.«Золото» команде принесла София Галимзянова, выступавшая в весе +54 кг. В первом раунде София одержала победу над соперницей из Индии Яки Дигиум со счетом 6:0. Во второй схватке спортсменка не оставила шансов на победу серебряному призеру чемпионата Азии 2016 года Де Йесус Марту из Макао. В полуфинале со счетом 4:1 одолела каратистку из Вьетнама Хоанг Ти Мей. В финале София одержала победу над японкой Сакуру со счетом 3:1. Спортсменка принесла первое «золото» в копилку сборной Казахстана.- Больше года я готовилась к этим соревнованиям, упорные тренировки не прошли даром, спасибо моим тренерам Парвизу Мансурову и Ержану Кожаеву за проделанную работу. Испытываю гордость за то, что смогла оправдать надежды своих наставников. Самый сложный поединок был с японкой - она сильная соперница и агрессивная. Но, не смотря на это, я смогла стать чемпионкой, - рассказала София Галимзянова.Бронзовыми призерами чемпионата стали Салават Бекарыс, выступающий в весе до 57 кг и Амангуль Дуйсенбай (категория до 54 кг).Чемпионат Азии завершится 16 июля. В состязаниях принимают участие более 700 спортсменов из 30 стран азиатского континента. Национальную сборную Казахстана представляют 70 спортсменов, среди которых победители и призеры чемпионатов мира и Азии. Сегодня, 13 июля, и завтра, 14 июля, выступают кадеты и юниоры (от 14 до 20 лет). Соревнования среди взрослых спортсменов пройдут 15 и 16 июля.Чемпионат Азии среди взрослых и среди кадетов и юниоров по каратэ-до послужит путевкой на Олимпийские игры в Буэнос-Айрес (юношеские игры) и Токио-2020.