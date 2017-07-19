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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:14

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В Мангистау прошли сельские спортивные игры «Акбидай-2017» по қазақша күрес

В областных сельских играх «Акбидай-2017» участвовали спортсмены из всех пяти районов Мангистау. Чемпионами игр в командном зачете стали палуаны из Бейнеуского района. Об этом рассказал Кабыл Бисенкулы, главный судья соревнований.

Борьба за чемпионский титул. Фото предоставлено К.Бисенкулы
В соревнованиях по девяти весовым категориям первое командное место завоевали представители Бейнеуского района. В общем зачете они набрали 168 очков. Мунайлинские борцы набрали 116 очков и стали вторыми. Хозяева игр - команда мангистауского района - заняла третье место, набрав 115 очков.

Победителями стали Аманбек Колкаев из Мангистауского района в весовой категории 55 кг, представители Бейнеу - Иманов Динмухаммед в весе 60 кг, Галамат Кобланов, категория 66 кг, Жансерик Бахтыбеков, боровшийся в весе 74 кг, Нурсултан Папау в весовой категории 82 кг и Нурдаулет Жарылгапов в весе +100 кг.

Чемпионами стали также Оразалы Толеев из Мунайлы, выступавший в весовой категории 90 кг, и Ербол Игилик из села Тенге в весе 100 кг.

- Звания «Туйе палуан» удостоен Галымжан Шолтаев из Мунайлинского района, - говорит Кабыл Бисенкулы.



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