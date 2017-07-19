В Мангистау прошли сельские спортивные игры «Акбидай-2017» по қазақша күрес

В соревнованиях по девяти весовым категориям первое командное место завоевали представители Бейнеуского района. В общем зачете они набрали 168 очков. Мунайлинские борцы набрали 116 очков и стали вторыми. Хозяева игр - команда мангистауского района - заняла третье место, набрав 115 очков.Победителями стали Аманбек Колкаев из Мангистауского района в весовой категории 55 кг, представители Бейнеу - Иманов Динмухаммед в весе 60 кг, Галамат Кобланов, категория 66 кг, Жансерик Бахтыбеков, боровшийся в весе 74 кг, Нурсултан Папау в весовой категории 82 кг и Нурдаулет Жарылгапов в весе +100 кг.Чемпионами стали также Оразалы Толеев из Мунайлы, выступавший в весовой категории 90 кг, и Ербол Игилик из села Тенге в весе 100 кг.- Звания «Туйе палуан» удостоен Галымжан Шолтаев из Мунайлинского района, - говорит Кабыл Бисенкулы.