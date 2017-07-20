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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:34

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Сапармурат Нурмуханбетов из Мангистау представит Казахстан на Всемирных играх

Спортсмен - единственный в республике джиу-джитсер, завоевавший лицензию на участие в состязаниях. Всемирные игры в этом году пройдут с 20 по 30 июля в Польше, в городе Вроцлав. Об этом сообщила Тогжан Оралханова, секретарь ассоциации джиу-джитсу Казахстана.

Сапармурат Нурмуханбетов. Фото предоставил спортсмен
Сапармурат Нурмуханбетов выступает в разделе Fighting-system в весовой категории до 77 кг.

- С 2013 по 2017 годы спортсмен получил высокий рейтинг в своей весовой категории. В начале 2017 года получил официальное приглашение от Международной Федерации джиу-джитсу на участие в играх, - рассказала Тогжан Оралханова.

Сапармурат Нурмуханбетов имеет звание мастера спорта Республики Казахстан. Является четырехкратным чемпионом Казахстана среди взрослых и трехкратным чемпионом Кубка Казахстана по джиу-джитсу.

Спортом, как рассказал 25-летний Сапармурат Нурмуханбетов, он занимается с 17 лет.

- Первым серьезным единоборством было дзюдо. Я до сих пор им занимаюсь. С джиу-джитсу я познакомился чуть позже, в 2013 году. В планах - сделать все возможное и невозможное для победы на Всемирных играх. Больше всего за меня болеют родители, - поделился спортсмен.

Сапармурат Нурмуханбетов из Мангистау представит Казахстан на Всемирных играх


Всемирные игры проходят каждые четыре года - на следующий год после проведения Олимпийских игр. Организаторами выступают Международный Олимпийский Комитет и Международная Ассоциация Всемирных Игр. В программу вошли 37 видов спорта.

- Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность личному тренеру Болату Дюсенбиеву, дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Министерства Культуры и спорта Республики Казахстан за возможность участия и предоставленную экипировку; ассоциации джиу-джитсу Казахстана, которая создает условия для участия в соревнованиях международного уровня. Для меня большая честь быть участником Всемирных Игр и защищать честь страны на мировой арене, – отметил Сапармурат Нурмуханбетов.


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