Жителей Актау приглашают на «вечер здоровья»

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

«Вечер здоровья» пройдет в воскресенье, 23 июля, на набережной 15 микрорайона (напротив гостиницы «Виктория»). Начнется мероприятие, как сообщили в акимате Актау, в 19:30.



- Мы приглашаем всех желающих поучаствовать. Участники выполнят спортивные упражнения и пройдут мастер-классы по повышению уровня физической подготовки, - сообщили в акимате Актау.