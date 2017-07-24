Спортсмены из Мангистау завоевали четыре медали на кубке Азии по дзюдо

Чемпионы и серебряные призеры кубка Азии. Фото предоставлено школой «Жас батыр»

Чемпионами соревнований стали Рамазан Мамаев, выступавший в весовой категории 60 кг, и Сунгат Жубаткан в категории 66 кг.



Серебряные медали завоевали Бауыржан Нарбаев, боровшийся в весе 55 кг, и Бауыржан Сагынгалиулы в весовой категории 66 кг.



- Соперники были достойные, схватки захватывающими. Я одолел соперников из Монголии, Китая, Кореи и члена нашей сборной. Моя мечта - выступить достойно на Олимпийских играх, как наш именитый спортсмен Елдос Сметов, - поделился Сунгат Жубаткан.



Кубок Азии по дзюдо среди молодежи завершился в Гонконге 23 июля. В соревнованиях участвовали атлеты из 10 стран. Члены сборной Казахстана завоевали четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали.