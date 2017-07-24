Сейчас на сайте
2542
объявлений
  • Кровля
  • Продам Регуляторы газа
  • Колеровка (подбор цветов), 100 тенге
  • Продам Обои Marburg за 13 000 тенге
  • Установка металлических дверей
  • Продам Дверь за 5 000 тенге
  • Продам Дверь за 20 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 24 Июля
+33...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 324.98 KZT
  • €1 = 378.34 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:39

Просмотров: 413

Спортсмены из Мангистау завоевали четыре медали на кубке Азии по дзюдо

Воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» стали обладателями двух золотых и двух серебряных медалей.

Чемпионы и серебряные призеры кубка Азии. Фото предоставлено школой «Жас батыр»
Чемпионами соревнований стали Рамазан Мамаев, выступавший в весовой категории 60 кг, и Сунгат Жубаткан в категории 66 кг.

Серебряные медали завоевали Бауыржан Нарбаев, боровшийся в весе 55 кг, и Бауыржан Сагынгалиулы в весовой категории 66 кг.

- Соперники были достойные, схватки захватывающими. Я одолел соперников из Монголии, Китая, Кореи и члена нашей сборной. Моя мечта - выступить достойно на Олимпийских играх, как наш именитый спортсмен Елдос Сметов, - поделился Сунгат Жубаткан.

Кубок Азии по дзюдо среди молодежи завершился в Гонконге 23 июля. В соревнованиях участвовали атлеты из 10 стран. Члены сборной Казахстана завоевали четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
dida576 (Посетители) Сегодня, 15:46
Жарайсындар! Молодцы!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика