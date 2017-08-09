Пляжные волейболисты из Актау стали победителями третьего тура молодёжного чемпионата Казахстана

Среди спортсменов 2004-2005 годов рождения первое место заняли игроки команды «Каспий-3» в составе Клима Рюхова и Ивайло Тодорова.
Среди девушек 2000-2001 годов рождения сильнее всех оказались спортсменки из команды «Каспий» в составе Алёны Чугайновой и Даны Рубилко. В этой же категории третье место досталось Полине Кондрашиной в паре с Валерией Ифраимовой из команды «Каспий-1».
«Золото» команде принесли Анастасия Уколова и Дана Шингисова из команды «Каспий-2», выступавшие в возрастной категории 2002-2003 годов рождения.
Среди девушек в возрастной категории 2004-2005 годов рождения первое место завоевали Юлия Руцкая в паре с Юлией Христолюбовой из команды «Каспий-3».
Спортсменов, как рассказал тренер, ждет подготовка к следующему туру республиканских соревнований, который стартует завтра, 10 августа, в Алматы.
Напомним, в первом туре наши спортсмены завоевали 11 медалей, из них шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовых. Во втором туре актауские спортсмены завоевали пять золотых медалей, две серебряные и столько же бронзовых медалей.