«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 09 Августа
+34...+33
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.19 KZT
  • €1 = 392.25 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 0

Пляжные волейболисты из Актау стали победителями третьего тура молодёжного чемпионата Казахстана

Воспитанники волейбольного клуба «Каспий» стали абсолютными чемпионами соревнований во всех возрастных категориях. Об этом сообщил Нурлан Конилкос, тренер волейбольного клуба «Каспий».

Воспитанники Актауской школы волейбола. Фото предоставил Нурлан Конилкос
Среди юношей 2002-2003 годов рождения обладателями золотых медалей стали Дамир Лапов в паре с Дарханом Аманжоловым из команды «Каспий-1».

Среди спортсменов 2004-2005 годов рождения первое место заняли игроки команды «Каспий-3» в составе Клима Рюхова и Ивайло Тодорова.

Среди девушек 2000-2001 годов рождения сильнее всех оказались спортсменки из команды «Каспий» в составе Алёны Чугайновой и Даны Рубилко. В этой же категории третье место досталось Полине Кондрашиной в паре с Валерией Ифраимовой из команды «Каспий-1».

«Золото» команде принесли Анастасия Уколова и Дана Шингисова из команды «Каспий-2», выступавшие в возрастной категории 2002-2003 годов рождения.

Среди девушек в возрастной категории 2004-2005 годов рождения первое место завоевали Юлия Руцкая в паре с Юлией Христолюбовой из команды «Каспий-3».

Спортсменов, как рассказал тренер, ждет подготовка к следующему туру республиканских соревнований, который стартует завтра, 10 августа, в Алматы.

Напомним, в первом туре наши спортсмены завоевали 11 медалей, из них шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовых. Во втором туре актауские спортсмены завоевали пять золотых медалей, две серебряные и столько же бронзовых медалей.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика