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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

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Мангистауские спортсмены завоевали 11 медалей на международном турнире по карате кекушинкай

Каратисты из Мангистауской области стали обладателями пяти золотых и шести серебряных медалей на международном турнире по карате кекушинкай в Карабюке (Турция). За победу боролись более 400 спортсменов из Ирана, Ирака, Сирии, Туниса, Румынии, Казахстана, Кыргызстана и России. В казахстанскую сборную вошли 28 атлетов.

Азамат Жулдызбай (слева) и Берекет Нурбаев после награждения. Фото предоставлено организаторами поездки
Чемпионами среди мужчин стали Берекет Нурбаев, весовая категория 70 кг, Азамат Жулдызбай, выступавший в весе до 60 кг, и Максат Жаумитбаев в категории до 65 кг.

«Серебро» завоевали Бек Умирзак в весовой категории до 65 кг и Жолдасов Жанибек в весе до 80 кг. Все пятеро атлетов являются воспитанниками Школы спортивного мастерства имени Ш.Болтекулы.

- Спортсмены Мангистауской области показали высокий уровень подготовки, завоевав большое количество медалей. Берекет Нурбаев был признан лучшим бойцом международного турнира «Golden shafran» – все четыре боя он выиграл нокаутами и досрочными победами. Я благодарен всем, кто поддержал нас и оказал помощь в поездке на турнир, - поделился тренер Мухтар Джулдасов.

В возрастной группе 12-13 лет второе место у Сабыржана Сарсенгалиева, в группе 16-17 лет «серебро» завоевал Айбек Конар.

Девушки тоже показали свою силу. Кымбат Усенова и Сагира Арман стали чемпионками международного турнира среди женщин. В соревнованиях среди девочек второй результат показали Аружан Ашимова и Мадина Булатова.


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