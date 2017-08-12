Мангистауские спортсмены завоевали 11 медалей на международном турнире по карате кекушинкай

Азамат Жулдызбай (слева) и Берекет Нурбаев после награждения. Фото предоставлено организаторами поездки

Чемпионами среди мужчин стали Берекет Нурбаев, весовая категория 70 кг, Азамат Жулдызбай, выступавший в весе до 60 кг, и Максат Жаумитбаев в категории до 65 кг.



«Серебро» завоевали Бек Умирзак в весовой категории до 65 кг и Жолдасов Жанибек в весе до 80 кг. Все пятеро атлетов являются воспитанниками Школы спортивного мастерства имени Ш.Болтекулы.



- Спортсмены Мангистауской области показали высокий уровень подготовки, завоевав большое количество медалей. Берекет Нурбаев был признан лучшим бойцом международного турнира «Golden shafran» – все четыре боя он выиграл нокаутами и досрочными победами. Я благодарен всем, кто поддержал нас и оказал помощь в поездке на турнир, - поделился тренер Мухтар Джулдасов.



В возрастной группе 12-13 лет второе место у Сабыржана Сарсенгалиева, в группе 16-17 лет «серебро» завоевал Айбек Конар.



Девушки тоже показали свою силу. Кымбат Усенова и Сагира Арман стали чемпионками международного турнира среди женщин. В соревнованиях среди девочек второй результат показали Аружан Ашимова и Мадина Булатова.