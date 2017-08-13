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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:49

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Яхтсмены из Актау стали обладателями трех медалей на чемпионате Казахстана по парусному спорту

Спортсмены удостоились двух золотых и одной бронзовой награды на турнире в Капчагае.

Фото участников чемпионата
Из Актау на чемпионат отправились восемь яхтсменов под руководством тренеров Саясата Караева и Егора Любых. Накануне чемпионата яхтсмены прошли активные учебно-тренировочные сборы там же на Капчагае.

Капитан Мейiрбек Алиев и матрос Акылбек Нургалиев, выступающие среди кадетов в классе «Оптимист», удостоились золотых наград.

Яхтсмены из Актау стали обладателями трех медалей на чемпионате Казахстана по парусному спорту

Саясат Караев со своими воспитанниками - золотыми призерами чемпионата: Мейiрбеком Алиевым и Акылбеком Нургалиевым


Среди мальчиков в этом же классе Даниил Самойлов стал обладателем бронзовой медали.

Яхтсмены из Актау стали обладателями трех медалей на чемпионате Казахстана по парусному спорту

Даниил Самойлов на третьей ступени пьедестала


- Это новый состав из Актау. Они новички на чемпионате. Ребята проявили выносливость, отличились быстротой. Легко находили выход из положения, не терялись. Отработали на отлично. Стоит отметить, что я сам лично получил богатые знания как тренер, - поделился Саясат Караев.


Яхтсмены из Актау стали обладателями трех медалей на чемпионате Казахстана по парусному спорту


Яхтсмены и тренеры благодарят за поддержку в поездке на чемпионат руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Бекболата Байжанова и руководителя ДЮСШ по парусному спорту Каната Мангубаева.


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