Яхтсмены из Актау стали обладателями трех медалей на чемпионате Казахстана по парусному спорту

Саясат Караев со своими воспитанниками - золотыми призерами чемпионата: Мейiрбеком Алиевым и Акылбеком Нургалиевым

Даниил Самойлов на третьей ступени пьедестала

- Это новый состав из Актау. Они новички на чемпионате. Ребята проявили выносливость, отличились быстротой. Легко находили выход из положения, не терялись. Отработали на отлично. Стоит отметить, что я сам лично получил богатые знания как тренер, - поделился Саясат Караев.

Из Актау на чемпионат отправились восемь яхтсменов под руководством тренеров Саясата Караева и Егора Любых. Накануне чемпионата яхтсмены прошли активные учебно-тренировочные сборы там же на Капчагае.Капитан Мейiрбек Алиев и матрос Акылбек Нургалиев, выступающие среди кадетов в классе «Оптимист», удостоились золотых наград.Среди мальчиков в этом же классе Даниил Самойлов стал обладателем бронзовой медали.Яхтсмены и тренеры благодарят за поддержку в поездке на чемпионат руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Бекболата Байжанова и руководителя ДЮСШ по парусному спорту Каната Мангубаева.