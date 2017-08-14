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ЛАДА.kz » Спорт

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 13:32

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В Актау подвели итоги международного турнира по художественной гимнастике «Шагала»

В соревнованиях приняли участие команды из Узбекистана, России и Казахстана. Спортсменки выступили в 10 возрастных категориях.

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Самым младшим участницам соревнований - пять лет. В категории гимнасток 2012 года рождения первое место заняла Софья Абдулина из Актау.

Среди спортсменок 2011 года рождения золотую медаль завоевала Жамиля Токенова из Актау.

В группе «А» участниц 2010 года рождения первое место поделили Анна Головлева, представительница команды из России, и Аккуым Манарбеккызы из Актау.
В группе «С» этой же возрастной категории первое место завоевали спортсменки из России Ольга Селютина и Елена Силантьева.

В группе «А» спортсменок 2009 года рождения первую ступень пьедестала почета разделили Биназир Шарафутдинова из Узбекистана и Перизат Абдылхан из Шымкента. В группе «В» этой же возрастной категории золотые медали завоевали Анна Ефименко из российской команды и Диляра Жаксикенова из Атырау.

Среди гимнасток 2008 года рождения «золото» завоевала представительница России Кира Бегунова.

В группе «А» спортсменок 2007 года рождения первое место заняли Жансая Жанбуршиева из Мунайлинского района и Аксункар Абдирахман из Шымкента.
В группе «В» этой же возрастной категории золотые медали завоевали Милана Парфилова и Сабина Султанходжаева из Шымкента.

В группе «А» спортсменок 2006 года рождения первое место заняла Эмилия Бекбауова из Атырау. В группе «Б» этой же возрастной категории «золото» завоевала Екатерина Илларионова из России.

В группе «А» спортсменок 2005 года рождения золотую медаль завоевала Мария Гайнулина из Атырау. В группе «В» этой же возрастной категории первое место заняла Улжан Абдырахман из Мунайлинского района.

Среди спортсменок 2004 года рождения первое место заняла Мария Тугельбай из Актау.

Инкар Джулмагамбетова из Атырау завоевала «золото» среди спортсменок 2003 года рождения.

Соревнования по художественной гимнастике международного уровня прошли 11 и 12 августа в спортивном комплексе «Мангистау Арена».



Полный список победителей и призеров соревнований:

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Турнир по художественной гимнастике «Шагала»


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