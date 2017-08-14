В Актау подвели итоги международного турнира по художественной гимнастике «Шагала»

Назад Вперед



















































2012 год, группа А:



1 место - Абдулина Софья, Актау, «Мангистау-Арена»

2 место - Иванова Галина, Актау, ДЮСШ «Жастар»

3 место - Бакытова Мерей, Мунайлы.



2011 год, группа А:



1 место - Токенова Жамиля, Актау, «Мангистау-Арена»

2 место - Илхомова Сожида, Узбекистан

2 место – Курманкул Инжу, Актау, федерация художественной гимнастики Мангистауской области (ФХГМО)

3 место - Сейш Азиза, Актау, ДЮСШ «Жастар»



2010 год, группа А:



1 место - Головлева Анна, Россия

1 место - Манарбеккызы Аккуым, Актау

2 место - Кенжебек Арубике, Аскаркызы Айрим, Шымкент

3 место - Нуркамал Малика, Актау, «Мангистау–Арена»

3 место – Дауренкызы Саида, Актау, ДЮСШ «Жастар».



2010 год, группа С:



1 место - Селютина Оля, Силантьева Елена, Россия

2 место - Бахадирова Ийомона (Узбекистан), Ульянова Лидия (Атырау)

3 место - Хайдулина Рауана (Актау, «Фитлайф»), Сагидолла Мерейлим (Атырау).



2009 год, группа А:



1 место - Шарафутдинова Биназир (Узбекистан), Абдылхан Перизат (Шымкент)

2 место - Абишова Дания (Актау, «Мангистау–Арена»), Максимова Юлия (Атырау)

3 место - Кушнарева Кристина (Актау, ФХГМО), Куанбаева Аружан (Мунайлы).



2009 год, группа В:



1 место - Ефименко Анна (Россия), Жаксикенова Диляра (Атырау)

2 место - Тойчева Камила (Актау, «Мангистау–Арена»), Ковязина Валерия (Россия)

3 место - Каримхан Карлыгаш (Мунайлы)



2008 год, группа А:



1 место - Бегунова Кира (Россия)

2 место - Слюсарева Виктория (Актау, ФХГМО), Емельжан Асемай (Актау, «Мангистау –Арена»)

3 место - Сейбагыт Рысбике (Актау, ДЮСШ «Жастар»), Моисеева Мария (Россия)



2007 год, группа А:



1 место - Жанбуршиева Жансая (Мунайлы), Абдирахман Аксункар (Шымкент)

2 место - Исаева Томирис (Актау ФХГМО)

3 место - Узакбай Сафия (Актау ФХГМО)



2007 год, группа В:



1 место - Парфилова Милана (Шымкент), Султанходжаева Сабина (Шымкент)

2 место - Тухтоева Райхона (Узбекистан)

3 место - Касьянова Аружан (Атырау)



2006 год, группа А:



1 место - Бекбауова Эмилия (Атырау)

2 место - Елюбаева Сабина (Шымкент)

3 место - Султанова Альбина (Актау, ФХГМО), Бекбулатова Жулдыз (Актау, «Мангистау–Арена»)



2006 год, группа В:



1 место - Илларионова Екатерина (Россия)

2 место - Магамедова Арина (Атырау)

3 место - Телишева Гаухар (Атырау)



2005 год, группа А:



1 место - Гайнулина Мария (Атырау)

2 место - Сайран Аягоз (Атырау)

3 место - Мажит Айнара (Атырау), Уттибаева Анель (Актау ФХГМО)



2005 год, группа В:



1 место - Абдырахман Улжан (Мунайлы)

2 место - Романова Аягоз (Атырау)

3 место - Аудамбаева Амина (Актау, ФХГМО), Оразбай Диана (Мунайлы)



2004 год:



1 место - Тугельбай Мария (Актау, «Мангистау–Арена»)

2 место - Киванова Айгерим (Актау, ФХГМО)

3 место - Краснова Екатерина (Россия)



2003 год:



1 место - Джулмагамбетова Инкар (Атырау)

2 место - Бушуева Карина (Актау ФХГМО)

3 место - Жалгасова Айнель (Атырау)

Самым младшим участницам соревнований - пять лет. В категории гимнастокпервое место заняла Софья Абдулина из Актау.Среди спортсменокзолотую медаль завоевала Жамиля Токенова из Актау.В группе «А» участницпервое место поделили Анна Головлева, представительница команды из России, и Аккуым Манарбеккызы из Актау.В группе «С» этой же возрастной категории первое место завоевали спортсменки из России Ольга Селютина и Елена Силантьева.В группе «А» спортсменокпервую ступень пьедестала почета разделили Биназир Шарафутдинова из Узбекистана и Перизат Абдылхан из Шымкента. В группе «В» этой же возрастной категории золотые медали завоевали Анна Ефименко из российской команды и Диляра Жаксикенова из Атырау.Среди гимнасток«золото» завоевала представительница России Кира Бегунова.В группе «А» спортсменокпервое место заняли Жансая Жанбуршиева из Мунайлинского района и Аксункар Абдирахман из Шымкента.В группе «В» этой же возрастной категории золотые медали завоевали Милана Парфилова и Сабина Султанходжаева из Шымкента.В группе «А» спортсменокпервое место заняла Эмилия Бекбауова из Атырау. В группе «Б» этой же возрастной категории «золото» завоевала Екатерина Илларионова из России.В группе «А» спортсменокзолотую медаль завоевала Мария Гайнулина из Атырау. В группе «В» этой же возрастной категории первое место заняла Улжан Абдырахман из Мунайлинского района.Среди спортсменокпервое место заняла Мария Тугельбай из Актау.Инкар Джулмагамбетова из Атырау завоевала «золото» среди спортсменокСоревнования по художественной гимнастике международного уровня прошли 11 и 12 августа в спортивном комплексе «Мангистау Арена».