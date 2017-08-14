Чемпионом Казахстана по пляжному волейболу среди инвалидов стала команда из Актау

За чемпионский титул боролись три команды из Мангистау и по одной команде из Кызылорды, Шымкента, Уральска и Актобе.«Серебро» завоевали спортсмены из Актобе, «бронза» досталась команде из Кызылорды. Победителем чемпионата Казахстана по пляжному волейболу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стала команда из Актау.- Каждая команда провела по шесть игр. Актауская команда более опытная, за плечами опыт зарубежных игр. Пляжный волейбол в Актау хорошо развит. Нас ждет подготовка к спартакиаде, которая пройдет в сентябре в Атырау. В ноябре поедем на международные игры в Данию. В декабре будем защищать спортивную честь нашей области в России на международном турнире, - рассказал Нуралы Кулушов.Одновременно с республиканским чемпионатом в Актау прошел международный турнир по пляжному волейболу, в котором участвовали команды из Казахстана, России, Словакии и Польши.Золотую медаль завоевала команда из Польши. Гостям из Словакии удалось завоевать серебряную медаль. «Бронза» у команды из Актау.- Поляки - сильные спортсмены. За семь лет мы всего один раз смогли одержать над ними побуду. Мы могли бы в этом году побороться за первое и второе место, но к сожалению наш основной игрок подвернул ногу, и нам пришлось делать замену. Надеемся, в следующем году мы сможем отыграться, - сказал Нуралы Кулушов.Победителям и призерам вручили кубки, медали и дипломы.