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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:57

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Чемпионом Казахстана по пляжному волейболу среди инвалидов стала команда из Актау

Актауские волейболисты в седьмой раз стали чемпионами республики. Об этом сообщил Нуралы Кулушов, руководитель клуба инвалидного спорта Мангистауской области.

Фото предоставил Нуралы Кулушов.
За чемпионский титул боролись три команды из Мангистау и по одной команде из Кызылорды, Шымкента, Уральска и Актобе. 

«Серебро» завоевали спортсмены из Актобе, «бронза» досталась команде из Кызылорды. Победителем чемпионата Казахстана по пляжному волейболу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стала команда из Актау.

Чемпионом Казахстана по пляжному волейболу среди инвалидов стала команда из Актау


- Каждая команда провела по шесть игр. Актауская команда более опытная, за плечами опыт зарубежных игр. Пляжный волейбол в Актау хорошо развит. Нас ждет подготовка к спартакиаде, которая пройдет в сентябре в Атырау. В ноябре поедем на международные игры в Данию. В декабре будем защищать спортивную честь нашей области в России на международном турнире, - рассказал Нуралы Кулушов.

Одновременно с республиканским чемпионатом в Актау прошел международный турнир по пляжному волейболу, в котором участвовали команды из Казахстана, России, Словакии и Польши.

Золотую медаль завоевала команда из Польши. Гостям из Словакии удалось завоевать серебряную медаль. «Бронза» у команды из Актау.

- Поляки - сильные спортсмены. За семь лет мы всего один раз смогли одержать над ними побуду. Мы могли бы в этом году побороться за первое и второе место, но к сожалению наш основной игрок подвернул ногу, и нам пришлось делать замену. Надеемся, в следующем году мы сможем отыграться, - сказал Нуралы Кулушов.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и дипломы.


Чемпионом Казахстана по пляжному волейболу среди инвалидов стала команда из Актау

Чемпионом Казахстана по пляжному волейболу среди инвалидов стала команда из Актау

Чемпионом Казахстана по пляжному волейболу среди инвалидов стала команда из Актау
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