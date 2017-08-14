«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 14 Августа
+31...+33
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.17 KZT
  • €1 = 391.67 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 277

На чемпионате Азии по джиу-джитсу мангистаусцы завоевали восемь медалей

Спортсмены из Мангистау завоевали четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Об этом сообщила Армангуль Жунусова, специалист пресс-службы ассоциации джиу-джитсу Казахстана.

Мангистауские призеры чемпионата Азии. Фото пресс-службы ассоциации джиу-джитсу Казахстана
Серебряными медалистами в разделе Fighting-system стали Абу-Бакир Жанибек (весовая категория до 62 кг), Нурлан Есполов (до 77 кг) и Алия Тлепова (до 70 кг).

Куандык Конысов (вес до 56 кг), Сапармурат Нурмуханбетов (до 77 кг) и Айбану Нигматуллаева (до 55 кг) удостоились бронзовых наград в этом же разделе.

Серебряным призером в разделе Combat-system стал Нурлан Есполов (до 77 кг).

Куандык Конысов (весовая категория до 56 кг) занял третью ступень пьедестала, выступая в разделе Ne-Waza-system.

Встреча призеров соревнований из Мангистау пройдет 16 августа в 03:00 в международном аэропорту Актау.

Чемпионат Азии по джиу-джитсу среди мужчин и женщин завершился 14 августа столице Вьетнама - Ханое. Участие в чемпионате приняли более 700 джитсеров из 20 стран. Спортсмены из национальной сборной Казахстана завоевали 30 медалей.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика