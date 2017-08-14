На чемпионате Азии по джиу-джитсу мангистаусцы завоевали восемь медалей

Куандык Конысов (вес до 56 кг), Сапармурат Нурмуханбетов (до 77 кг) и Айбану Нигматуллаева (до 55 кг) удостоились бронзовых наград в этом же разделе.
Серебряным призером в разделе Combat-system стал Нурлан Есполов (до 77 кг).
Куандык Конысов (весовая категория до 56 кг) занял третью ступень пьедестала, выступая в разделе Ne-Waza-system.
Встреча призеров соревнований из Мангистау пройдет 16 августа в 03:00 в международном аэропорту Актау.
Чемпионат Азии по джиу-джитсу среди мужчин и женщин завершился 14 августа столице Вьетнама - Ханое. Участие в чемпионате приняли более 700 джитсеров из 20 стран. Спортсмены из национальной сборной Казахстана завоевали 30 медалей.