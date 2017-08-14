На чемпионате Азии по джиу-джитсу мангистаусцы завоевали восемь медалей

Мангистауские призеры чемпионата Азии. Фото пресс-службы ассоциации джиу-джитсу Казахстана

Серебряными медалистами в разделе Fighting-system стали Абу-Бакир Жанибек (весовая категория до 62 кг), Нурлан Есполов (до 77 кг) и Алия Тлепова (до 70 кг).



Куандык Конысов (вес до 56 кг), Сапармурат Нурмуханбетов (до 77 кг) и Айбану Нигматуллаева (до 55 кг) удостоились бронзовых наград в этом же разделе.



Серебряным призером в разделе Combat-system стал Нурлан Есполов (до 77 кг).



Куандык Конысов (весовая категория до 56 кг) занял третью ступень пьедестала, выступая в разделе Ne-Waza-system.



Встреча призеров соревнований из Мангистау пройдет 16 августа в 03:00 в международном аэропорту Актау.



Чемпионат Азии по джиу-джитсу среди мужчин и женщин завершился 14 августа столице Вьетнама - Ханое. Участие в чемпионате приняли более 700 джитсеров из 20 стран. Спортсмены из национальной сборной Казахстана завоевали 30 медалей.